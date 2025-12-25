Banco do Japão insiste na importância de manter subida das taxas de juro

O governador do Banco do Japão (BoJ) defendeu esta quinta-feira a continuidade do ciclo de subida das taxas de juro para estabilizar a inflação em torno dos 2% e criar uma base para o crescimento salarial sustentado.

“Ajustar adequadamente o grau de flexibilização monetária conduzirá a um crescimento sustentado, o que proporcionará uma base para que as empresas façam negócios com confiança“, afirmou Kazuo Ueda, num discurso perante líderes empresariais em Tóquio, citado pelo diário económico Nikkei.

O responsável condicionou o ritmo das subidas às condições económicas, mas sublinhou estar confiante de que os salários continuarão a crescer ao mesmo ritmo que os preços. “A possibilidade de regressarmos a um mundo de ‘norma zero’, onde os salários e os preços permanecem praticamente inalterados, diminuiu significativamente”, afirmou.

As declarações surgem na sequência da decisão do BoJ, na semana passada, de aumentar a taxa de juro de referência para 0,75%, o nível mais elevado dos últimos 30 anos, com o objetivo de conter a inflação, que tem permanecido em torno dos 3%.

Após décadas de deflação e de estagnação dos salários reais, o aumento dos preços tem pressionado os orçamentos das famílias. O novo Governo da primeira-ministra, Sanae Takaichi, aprovou um pacote de estímulos multibilionário para apoiar a economia japonesa.

No entanto, a perspetiva de um aumento do gasto público provocou inquietação nos mercados, levando à venda de ienes e ao agravamento dos juros da dívida soberana a dez anos, que atingiram máximos não registados desde o final da década de 1990.