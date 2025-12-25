Nvidia faz maior aquisição de sempre ao comprar ativos da Groq por 20 mil milhões

A Nvidia fechou o seu maior negócio de sempre no Natal. A tecnológica especializada em inteligência artificial (IA) comprou ativos da startup dos semicondutores Groq por 20 mil milhões de dólares (17 mil milhões de euros), avança a estação norte-americana CNBC.

A informação foi avançada pelo CEO da Disruptive, Alex Davis, um dos principais investidores da Groq, que explicou que a operação não inclui a divisão (ainda recente) de armazenamento na nuvem (Groq Cloud). Num comunicado paralelo, Groq informa apenas que assinou um acordo de licenciamento não exclusivo com a Nvidia para a sua tecnologia de inferência e que a GroqCloud continuará a funcionar “sem interrupções”.

No âmbito deste acordo, o fundador e até agora CEO da Groq, Jonathan Ross, o presidente da empresa, Sunny Madra, e outros membros da equipa juntar-se-ão à Nvidia para “ajudar a desenvolver e escalar a tecnologia licenciada”, enquanto a Groq continuará a ser uma sociedade independente, mas desta vez com Simon Edwards – então administrador financeiro – no cargo de CEO.

“O acordo reflete um foco partilhado na expansão do acesso à inferência de alto desempenho e baixo custo”, lê-se na nota publicada online. Ou seja, a startup da Califórnia foca-se na inferência de modelos de linguagem dos sistemas de IA, procurando aumentar a velocidade de reação, o que é essencial para diminuir o tempo de resposta dos chatbots e desenvolver aplicações em tempo real.

Em meados de setembro, a startup norte-americana que captou a atenção da Nvidia mais do que duplicou a sua valorização para 6,9 mil milhões de dólares (cerca de 5,9 mil milhões de euros) após ter angariado 750 milhões de dólares (aproximadamente 637 mil milhões de euros) numa ronda de investimento liderada pela Disruptive e na qual participaram também a BlackRock, a Neuberger Berman ou a DTCP.

Antes desta transação, a maior compra da Nvidia até à data havia ocorrido em 2019 com a designer de chips israelita Mellanox por 6,9 mil milhões de dólares (5,9 mil milhões de euros).