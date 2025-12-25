Papa Leão XIV lembra sofrimento de quem vive em Gaza

O Papa Leão XIV lembrou esta quinta-feira, durante a homilia da missa do dia de Natal, o sofrimento de quem vive em Gaza e dos deslocados e refugiados dos vários continentes.

“Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros”, disse o Papa Leão XIV, na missa de Natal, que voltou a celebrar-se na basílica de São Pedro, no Vaticano, depois de mais de 30 anos. A última celebração foi em 1994.

Durante a homilia, o Papa deixou algumas perguntas sobre os mais vulneráveis: “Como não pensar nas tendas em Gaza, expostas durante semanas à chuva, ao vento e ao frio, e nas de tantos outros deslocados internos e refugiados em todos os continentes, ou nos abrigos improvisados de milhares de pessoas sem-teto nas nossas cidades?”.

“Só quando a fragilidade alheia nos fere o coração, quando a dor alheia destrói as nossas certezas inabaláveis, é que a paz começa”, acrescentou.

Sobre a missão da Igreja, sobretudo nesta época, o Papa Leão XIV considerou que esta não está ao “serviço de uma palavra opressora, pois estas já estão em toda a parte”, mas sim “de uma presença que desperta o bem, que conhece a sua eficácia, que não reivindica o monopólio“, acrescentando que só haverá paz quando os “monólogos forem interrompidos”.

Depois da missa de Natal, o Papa Leão XIV voltará a aparecer na varanda da Loggia central da Basílica de São Pedro para ler a sua mensagem de Natal e dar a bênção “Urbi et Orbi”.