Quase 40% dos portugueses planeiam vender presentes indesejados
Estudo da MuP Research e Wallapop concluiu que mais de um terço dos portugueses vão recorrer ao mercado em segunda mão para as prendas de que menos gostaram.
Depois da troca de presentes na Consoada, os portugueses dividem-se quanto ao destino dos presentes de que não gostaram. Mais de um terço (39%) planeia revender as prendas indesejadas no mercado em segunda mão, de acordo com um estudo realizado pela MuP Research e plataforma digital Wallapop.
As principais razões para a intenção de revenda são: evitar desarrumação em casa (43%), dar o presente ideal a alguém que o valorize mais (33%) ou fazer dinheiro extra (18%). No entanto, 24% dos participantes neste inquérito diz que voltaria a oferecer o artigo como presente a outra pessoa e 37% optaria por guardar mesmo sem intenção de o utilizar.
“Os pijamas e as meias são os presentes que os portugueses mais temem encontrar debaixo das suas árvores (35%), seguido por artigos de decoração para a casa (33%), tais como molduras para quadros, velas ou suculentas”, lê-se no relatório que teve por base 811 entrevistas a residentes em Portugal continental com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos.
Segundo o estudo da MuP Research e Wallapop, a tendência da economia circular no Natal não se fica só pelo destino dos presentes indesejados, tendo em conta que praticamente nove em cada dez portugueses (88%) admite comprar um presente reutilizado em vez de um novo, depois de conhecer o impacto ambiental das suas escolhas.
Na mesma lógica, entre os itens mais bem-aceites como prendas em segunda mão destacam-se os livros (42%), seguindo-se os brinquedos – até porque, quando questionados sobre se as crianças conseguiriam perceber se um presente é reutilizado, a maioria (73%) respondeu que os mais novos dificilmente notariam a diferença.
