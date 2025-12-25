Quase 40% dos portugueses planeiam vender presentes indesejados

Depois da troca de presentes na Consoada, os portugueses dividem-se quanto ao destino dos presentes de que não gostaram. Mais de um terço (39%) planeia revender as prendas indesejadas no mercado em segunda mão, de acordo com um estudo realizado pela MuP Research e plataforma digital Wallapop.

As principais razões para a intenção de revenda são: evitar desarrumação em casa (43%), dar o presente ideal a alguém que o valorize mais (33%) ou fazer dinheiro extra (18%). No entanto, 24% dos participantes neste inquérito diz que voltaria a oferecer o artigo como presente a outra pessoa e 37% optaria por guardar mesmo sem intenção de o utilizar.

“Os pijamas e as meias são os presentes que os portugueses mais temem encontrar debaixo das suas árvores (35%), seguido por artigos de decoração para a casa (33%), tais como molduras para quadros, velas ou suculentas”, lê-se no relatório que teve por base 811 entrevistas a residentes em Portugal continental com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos.

Segundo o estudo da MuP Research e Wallapop, a tendência da economia circular no Natal não se fica só pelo destino dos presentes indesejados, tendo em conta que praticamente nove em cada dez portugueses (88%) admite comprar um presente reutilizado em vez de um novo, depois de conhecer o impacto ambiental das suas escolhas.

Na mesma lógica, entre os itens mais bem-aceites como prendas em segunda mão destacam-se os livros (42%), seguindo-se os brinquedos – até porque, quando questionados sobre se as crianças conseguiriam perceber se um presente é reutilizado, a maioria (73%) respondeu que os mais novos dificilmente notariam a diferença.