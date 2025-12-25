Rússia precisa de mais 12 milhões de trabalhadores nos próximos sete anos

O Presidente russo, Vladimir Putin, estimou esta quinta-feira que a Rússia vai necessitar de mais 12 milhões de trabalhadores nos próximos sete anos, apelando ao lançamento de um programa de formação “de grande escala” focado na inteligência artificial (IA).

“Nos próximos sete anos necessitamos de atrair à economia 12,2 milhões de pessoas”, disse Vladimir Putin durante uma reunião do Conselho de Estado no Kremlin, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

Segundo o chefe de Estado, que indicou que a atual taxa de desemprego é de 2,2%, existe no país “um défice de trabalhadores” que, no caso da capital, Moscovo, ronda o meio milhão de pessoas.

Nos últimos anos, as autoridades russas endureceram as políticas migratórias, o que reduziu significativamente o fluxo de trabalhadores provenientes do espaço pós-soviético.

Para contrariar estes desequilíbrios, o Presidente defendeu a introdução de IA em todas as esferas da economia e geografia nacionais e a familiarização dos futuros trabalhadores com o uso daquela tecnologia. “Refiro-me aos próximos 10, 15 anos. Já é evidente que será uma era de transformações tecnológicas colossais e de um desenvolvimento acelerado da IA. Este é o maior salto tecnológico, seguramente, sem precedentes na história”, afirmou.

Embora admitindo que a IA substituirá parte da classe trabalhadora, Vladimir Putin sustentou que a tecnologia criará também novos postos de trabalho, pelo que haverá que fazer “mudanças sistémicas” nos programas de formação. “É necessário mudar todo o paradigma de formação do pessoal. Todo. Isto não é um ‘slogan’ nem um desejo, mas sim uma missão de vital importância para o Estado, as empresas e a educação”, concluiu.