Banca digital encerra 2025 como canal maioritário em Espanha e aproxima-se dos 95% de utilização em 2030

A banca digital consolida em 2025 a sua condição de canal maioritário em Espanha, com uma utilização intensiva e cada vez mais transversal. De acordo com a Funcas, 80,8% da população que utiliza a Internet já opera através da banca móvel ou web, muito acima da média da UE (63,9%), e as previsões apontam que em 2030 94,9% o fará, tornando o digital a via padrão de relação com as entidades.

O avanço, além disso, chega com uma lacuna que está a diminuir: desde 2019, as diferenças de utilização por idade e nacionalidade diminuíram claramente (−12,5 pontos em ambos os casos) e, sobretudo, por rendimento (−19,1), embora persistam bolsas de desconexão em alguns grupos.

Neste mercado já maduro, a liderança da atividade online concentra-se nas grandes instituições financeiras. O CaixaBank encerra o ano como principal referência, com 45,7% de cobertura em banca digital, mais de 13 pontos à frente da segunda instituição, de acordo com os últimos dados da GfK DAM. A sua vantagem mantém-se especialmente no telemóvel — onde atinge 42,8% de cobertura — e estende-se também à web, com 37,2%.

Em 2025, a entidade reforçou a sua proposta digital com dois lançamentos visíveis para o cliente: por um lado, adicionou à sua aplicação um assistente baseado em IA generativa que ajuda a resolver dúvidas e a comparar produtos dentro da própria aplicação; por outro, estreou junto com a imagin um programa de cashback integrado ao aplicativo, com reembolsos automáticos por compras em marcas associadas que são depositados diretamente na conta do usuário.

O cliente bancário espanhol, por sua vez, incorporou a banca digital à sua rotina: 95% tem a aplicação da sua entidade instalada e consulta-a semanalmente, com 43% a aceder diariamente e outros 42% a fazê-lo duas ou três vezes por semana, de acordo com o recém-publicado I Barómetro Qaracter.

Mais de 90% percebe que a digitalização melhora as suas operações diárias, facilita a contratação e a resolução de incidentes, e nove em cada dez utilizadores sentem-se seguros ao operar online; por isso, funções como alertas automáticos, deteção de movimentos suspeitos e visualização clara de despesas e receitas são especialmente valorizadas.

A Inteligência Artificial será reforçada como fator de transformação em 2026: 81% dos clientes acreditam que ela pode melhorar a sua gestão financeira, mas 54% mostram preocupação com a privacidade e possíveis erros. O desafio para o setor será traduzir essa expectativa em serviços úteis — assessoria, prevenção de fraudes, automação — sem minar a confiança que permitiu que o banco digital já seja o canal de referência na Espanha.