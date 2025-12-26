CGD vende participação de 19% na Águas de Portugal à Parpública por 375,5 milhões de euros

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) concluiu a venda da participação de 19% que detém na Águas de Portugal à Parpública, a gestora das participações do Estado, por 375,5 milhões de euros, comunicou esta sexta-feira ao mercado.

Em informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco público informou que, “na sequência da obtenção de visto prévio por parte do Tribunal de Contas, ficaram concluídos os procedimentos de venda” à Parpública de dezasseis milhões e quinhentas e onze mil ações, representativas de 19% do capital social e dos respetivos direitos de voto da sociedade Águas de Portugal (AdP).

O negócio que já tinha sido revelado em novembro pelo presidente executivo da CGD, Paulo Macedo, traduz-se por uma consolidação da posição do Estado na Águas de Portugal, ao ficar com a totalidade do capital.

A venda foi concluída por 375.509.350 euros, um valor que a CGD adianta que resultou “da média aritmética de duas avaliações

realizadas por entidades independentes, cada uma selecionada pelos outorgantes da transação”, e gerou mais-valias de 188 milhões de euros para a instituição financeira pública.

“Esta participação na AdP integrava as contas consolidadas da Caixa desde dezembro de 2008, tendo a sua alienação permitido concluir o desinvestimento de um ativo classificado como não core, pelo facto de o Grupo AdP desenvolver uma atividade não

relacionada com o negócio bancário e financeiro“, refere o comunicado.

O negócio teve um “impacto positivo de 28 pontos base no rácio de solvabilidade” do banco, “resultante da conjugação da mais-valia gerada e da diminuição dos ativos ponderados pelo risco”, detalha a CGD.

(Notícia atualizada às 17h22)