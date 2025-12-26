Gouveia e Melo acusa Marques Mendes de fazer “campanha suja”

O candidato à Presidência da República Gouveia e Melo afirmou esta sexta-feira que o seu opositor Luís Marques Mendes anda a fazer “campanha suja” e continua a não explicar qual a sua profissão e quais os “interesses envolvidos”.

“Campanha suja anda a fazer aquele que fala sobre isso e continua a não explicar qual é a sua verdadeira profissão e quais são os interesses que estão envolvidos nessa sua profissão. Até explicar isso, que não é ilegal, mas que deve explicar ao povo português quais são os interesses, não tenho nada a dizer a esse senhor”, declarou Henrique Gouveia e Melo, questionado sobre as acusações de Marques Mendes que considerou que caiu a máscara ao almirante, acusando-o de não ter nível, nem sentido de Estado para ser Presidente da República.

“A única coisa que tenho a dizer é: explique-se, esclareça, porque é isso que o povo português quer. Não há mais nada a dizer. Não fui eu que levantei o problema, o problema foi levantado pela opacidade desse candidato”, respondeu Gouveia e Melo que falava aos jornalistas, no centro do Funchal, durante uma visita à Placa Central da Avenida Arriaga, onde está instalado o mercadinho de natal com bebidas e outras iguarias tradicionais da Madeira.

A iniciativa contou com a presença do antigo presidente do Governo da Madeira e do PSD regional Alberto João Jardim e do presidente do CDS-PP/Madeira e secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues. Os três brindaram com a tradicional poncha à pescador, numa das barracas da Placa Central, onde Alberto João Jardim fez duras críticas ao candidato apoiado pelo PSD e teceu elogios a Gouveia e Melo.

Sobre o almirante, disse que “é o único candidato que tem o compromisso de construir o país” e “está mais perto” do PSD que Jardim “ajudou a fundar, do que do atual”. Depois, questionado sobre Marques Mendes ter dito que Gouveia e Melo não tem sentido de Estado, Alberto João Jardim apontou que “devia ser bem educado” e que não admite que afirme “que os políticos de carreira que estavam com o senhor almirante eram uns politiqueiros”.

“Politiqueiro é ele, com o que anda a fazer nos jogos dos interesses. Que eu não admito, que servindo o país 40 anos como serviu, venha esse senhor dizer que é um bando de politiqueiros”, disse. Por seu turno, Gouveia e Melo rejeitou que estas tenham sido “palavras duras” e apontou que “são palavras sábias de quem já anda na política há 40 anos e não deve nada a ninguém”.

Marques Mendes disse na terça-feira sobre Gouveia e Melo que o candidato fazia campanhas sujas, lançava lama para o debate e não tinha sentido de Estado para ser Presidente da República”, em alusão ao último frente a frente entre os dois candidatos presidenciais. O almirante está hoje na Madeira, onde estabeleceu contactos com a população e segue no sábado para os Açores, onde ficará três dias.

Gouveia e Melo realçou que os arquipélagos “são essenciais” e dão “capacidade estratégica” e dimensão a Portugal. Considerou ainda que tem “uma grande chance de vencer” as presidenciais na Madeira, “com a ajuda do dr. Alberto João Jardim e com o prestígio que ele tem”. As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro.