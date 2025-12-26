Marinha fecha contrato de 41,4 milhões com Arsenal de Alfeite
Contrato realizado no âmbito de um acordo plurianual (2026-2028) visa a aquisição de serviços de manutenção e reparação de navios e unidades auxiliares da Marinha pelo Arsenal do Alfeite.
A Marinha Portuguesa fechou um contrato de 41,4 milhões de euros com o Arsenal de Alfeite para serviços de manutenção e reparação nos navios e unidades auxiliares no âmbito de um acordo plurianual de três anos.
“Este acordo estabelece um quadro estável e previsível de colaboração, permitindo um melhor planeamento dos trabalhos, maior eficiência na gestão de recursos e o reforço das capacidades nacionais no domínio da construção e reparação naval”, refere a Marinha em nota publicada no site. O mesmo “constitui um passo relevante para a sustentabilidade da esquadra e para a valorização da Arsenal do Alfeite, S.A. enquanto pilar fundamental da Base Tecnológica e Industrial de Defesa”, refere ainda.
O contrato plurianual, com arranque a 1 de janeiro de 2026 e fim a 31 de dezembro de 2028, foi realizado através de um procedimento de contratação excluída e prevê a “aquisição de trabalhos de manutenção: docagem, revisões intermédias, pequenas revisões, eventuais e serviços de reparação urgentes nos navios e unidades auxiliares da Marinha”, pode ler-se na documentação, datada de 19 de dezembro e publicada a 23 de dezembro no Portal Base.
O contrato é de 41,4 milhões de euros, montante a que acresce o IVA de 9,522 milhões, elevando para 50,9222 milhões, o valor total. Montante que será pago ao longo dos três anos do contrato, sendo pago em cada ano 16,974 milhões, dos quais 13,8 milhões são referentes ao valor do fornecimento e 3,174 milhões referentes ao IVA.
O valor apurado “para cada ano económico pode ser acrescido do saldo apurado no ano que lhe antecede”, prevê o contrato, sendo “suportado por conta de verbas inscritas no Orçamento da Marinha Portuguesa”.
