Só um multimilionário das tecnologias perdeu dinheiro em 2025. Adivinha qual?

Entre os dez maiores multimilionários do setor tecnológico norte-americano, só um chegou à véspera de Natal menos rico do que no início do ano. Adivinha quem foi?

Não, não se trata de Elon Musk. O patrão da Tesla caminha para encerrar 2025 com o terceiro maior aumento da lista. Trata-se, sim, de Bill Gates, o fundador da Microsoft, cuja fortuna encolheu 29% este ano, para 118 mil milhões de dólares, uma vez que continua a financiar as suas atividades de filantropia.

A euforia em torno da inteligência artificial (IA) este ano acrescentou 550 mil milhões de dólares à fortuna combinada dos dez maiores multimilionários do setor tecnológico norte-americano. A contabilização foi feita pelo Financial Times com base em dados da agência Bloomberg até ao fecho das bolsas em Wall Street na véspera do Natal.

O jornal britânico coloca a riqueza destes dez homens nos 2,5 biliões de dólares a 24 de dezembro, montante que inclui dinheiro, capital e outros investimentos e que compara com 1,9 biliões no arranque de 2025. Durante este período, o S&P 500 — o principal índice bolsista dos EUA — valorizou 18%, com os investidores a apostar no potencial da IA generativa de otimizar processos e gerar eficiências nas empresas.

Elon Musk, patrão da Tesla, mantém-se como o mais rico destes dez fundadores e CEO de empresas tecnológicas norte-americanas, tendo chegado à consoada com um património líquido avaliado em 645 mil milhões de dólares. É um aumento de 49% face ao início do ano.

Mas há casos mais notáveis: o dos fundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, cujas fortunas engordaram, respetivamente, 61% e 59%, para 270 mil milhões e 251 mil milhões de dólares. Jensen Huang, fundador e líder da Nvidia, tem sido outro dos vencedores desta febre da IA, ao ver a sua fortuna escalar 37%, para 156 mil milhões.

Importa também mencionar Larry Ellison, patrão da Oracle, que chegou ao Natal com uma fortuna de 251 mil milhões de dólares, um crescimento também significativo de 31%. Este ano, em setembro, Ellison conseguiu ainda alcançar o estatuto de homem mais rico do mundo, superando Musk, depois de a sua empresa ter fechado um acordo de 300 mil milhões de dólares com a OpenAI. E, mais recentemente, surgiu associado à oferta hostil pela compra da Warner Bros. Discovery, que está para ser vendida à Netflix.

O multimilionário cuja fortuna menos cresceu em 2025 foi Jeff Bezos, fundador da Amazon. O seu património somou ‘apenas’ 7%, para 255 mil milhões de dólares. Mas foi um ano importante para o americano, que no verão casou com Lauren Sánchez em Veneza.

Apesar deste crescimento, 2026 arrisca ser um ano desafiante para os mercados financeiros. Depois de uma onda de investimentos bilionários em infraestrutura para IA, os investidores começam anseiam por ver resultados. E, para muitos deles, a grande dúvida já não é saber se há uma bolha, mas sim quando ela irá rebentar.

Os dez mais ricos de Silicon Valley: