Tempestades nos EUA levam a atraso e cancelamento de mais de 5.600 voos

Mais de 5.600 voos foram esta sexta-feira atrasados ou cancelados nos Estados Unidos (EUA), num dos períodos do ano de maior tráfego aéreo, devido a tempestades de inverno, segundo o site FlightAware e o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

A previsão do NWS aponta para fortes nevões na região da cidade de Nova Iorque entre o final do dia desta sexta e a manhã de sábado, bem como no nordeste do país, enquanto a região dos Grandes Lagos (norte) deverá registar chuva congelante e granizo.

No sul da Califórnia (oeste) continua ativo, mas deverá perder força, um rio atmosférico que tem provocado chuvas torrenciais, inundações repentinas e alertas de deslizamentos de terra, segundo o serviço meteorológico.

Até às 18:30 (hora de Lisboa), um total de 1.364 voos tinham sido cancelados e 4.267 atrasados, segundo a FlightAware, num total superior a 5.600. Os aeroportos de Nova Iorque e Chicago estão entre os mais afetados, segundo a mesma fonte.

Na cidade de Nova Iorque e no estado vizinho de Nova Jérsia, onde em algumas zonas são esperados até 20 centímetros de neve, as autoridades estão a aconselhar os residentes a limitarem as suas deslocações.

“Todos os nova-iorquinos devem preparar-se — evitem conduzir, se possível, e reservem mais tempo para os transportes públicos”, disse o presidente da câmara cessante, Eric Adams, em comunicado.