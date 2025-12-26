Tempestades nos EUA levam a atraso e cancelamento de mais de 5.600 voos
Aeroportos de Nova Iorque e Chicago estão entre os mais afetados. Um total de 1.364 voos tinham sido cancelados e 4.267 atrasados esta sexta-feira até às 18h30 (hora de Lisboa), segundo a FlightAware.
Mais de 5.600 voos foram esta sexta-feira atrasados ou cancelados nos Estados Unidos (EUA), num dos períodos do ano de maior tráfego aéreo, devido a tempestades de inverno, segundo o site FlightAware e o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).
A previsão do NWS aponta para fortes nevões na região da cidade de Nova Iorque entre o final do dia desta sexta e a manhã de sábado, bem como no nordeste do país, enquanto a região dos Grandes Lagos (norte) deverá registar chuva congelante e granizo.
No sul da Califórnia (oeste) continua ativo, mas deverá perder força, um rio atmosférico que tem provocado chuvas torrenciais, inundações repentinas e alertas de deslizamentos de terra, segundo o serviço meteorológico.
Até às 18:30 (hora de Lisboa), um total de 1.364 voos tinham sido cancelados e 4.267 atrasados, segundo a FlightAware, num total superior a 5.600. Os aeroportos de Nova Iorque e Chicago estão entre os mais afetados, segundo a mesma fonte.
Na cidade de Nova Iorque e no estado vizinho de Nova Jérsia, onde em algumas zonas são esperados até 20 centímetros de neve, as autoridades estão a aconselhar os residentes a limitarem as suas deslocações.
“Todos os nova-iorquinos devem preparar-se — evitem conduzir, se possível, e reservem mais tempo para os transportes públicos”, disse o presidente da câmara cessante, Eric Adams, em comunicado.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Tempestades nos EUA levam a atraso e cancelamento de mais de 5.600 voos
{{ noCommentsLabel }}