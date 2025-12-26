Transferências bancárias ‘normais’ só vão ser processadas na segunda-feira

O dinheiro das transferências ‘normais’ feitas desde 24 de dezembro só chegará às contas de destino na segunda-feira, 29 de dezembro, devido ao encerramento do sistema que as processa neste período do Natal, segundo o Banco de Portugal.

A Lusa questionou o Banco de Portugal sobre o processo de transferências ‘normais’ (tecnicamente designadas por transferências ‘a crédito’), dado que na imprensa internacional circulava a informação de que as transferências feitas nesta época estariam ‘bloqueadas’, o que se traduz numa demora de mais de quatro dias para operações realizadas em 24 de dezembro, por exemplo.

Fonte oficial do Banco de Portugal explicou que este tempo nos processamentos das transferências feitas desde a véspera de Natal, no feriado de 25 e hoje prende-se com o encerramento normal do sistema de pagamentos ‘Target’ no período de Natal.

Uma vez que o Target (o sistema de pagamentos da zona euro) está encerrado em 25 e 26 de dezembro e que a estes dias, este ano, se sucede o fim de semana de 27 e 28 de dezembro, as transferências ‘normais’ só serão executadas na segunda-feira 29 de dezembro.

“As transferências a crédito normais iniciadas no dia 24 de dezembro são liquidadas entre os bancos no dia 29 de dezembro, devendo os prestadores de serviços de pagamento disponibilizar os fundos aos beneficiários até essa data“, disse o regulador e supervisor bancário.

Já as transferências imediatas, acrescentou o Banco de Portugal, mantêm-se “a ser processadas 24 horas por dia, com disponibilização dos fundos aos beneficiários em até 10 segundos”. Nestas transferências, não existe “qualquer dependência dos dias de funcionamento do Target”.

As transferências imediatas (em que o dinheiro fica disponível imediatamente na conta de destino) custam aos clientes bancários o mesmo que as transferências ‘normais’ (uma obrigação que já acontece desde janeiro de 2025) mas muitos clientes, por hábito, ainda usam sobretudo as transferências normais (em que é preciso esperar um ou vários dias pela disponibilização do dinheiro).