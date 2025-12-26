Zelensky anuncia novo encontro com Trump a breve prazo
Numa mensagem nas redes sociais, o Presidente ucraniano disse que “muitas coisas podem ser decididas antes do Ano Novo”, após ter revelado, na quarta-feira, a versão mais recente do plano de paz.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assumiu esta sexta-feira que vai voltar a reunir-se em breve com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, no âmbito das negociações para pôr fim à guerra com a Rússia.
“Concordámos com uma reunião de alto nível com o Presidente Trump num futuro próximo. Muitas coisas podem ser decididas antes do Ano Novo“, disse, em mensagem nas redes sociais.
Tweet from @ZelenskyyUa
Na quarta-feira, Zelensky tinha revelado a versão mais recente do plano de Paz patrocinado pelos Estados Unidos da América, que vinha a ser negociado há semanas, entre Washington e Kiev.
O referido documento preliminar impõe o ‘congelamento’ das atuais linhas da frente de combate, mas sem ser adiantada uma solução para os territórios ucranianos ocupados (19%) pela Federação Russa desde a invasão de 24 de fevereiro de 2022.
A versão original do plano norte-americano versava duas exigências do regime russo liderado pelo Presidente Vladimir Putin, que estão ausentes da nova formulação
A Rússia exige a retirada das forças ucranianas dos territórios do Donbas, ainda sob controlo de Kiev, e o compromisso, juridicamente vinculativo, de que a Ucrânia se mantém fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa).
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, indicou que Moscovo estava a “formular sua posição” e recusou-se comentar quaisquer os detalhes.
Na quinta-feira, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, afirmou que o progresso rumo ao fim da guerra era “lento, mas constante”.
