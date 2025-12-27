ECO Quiz. Montenegro quer Portugal com “mentalidade à Ronaldo”?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

Na tradicional mensagem de Natal, Luís Montenegro garantiu que o Governo está em campo a “jogar para ganhar”. É preciso aproveitar os próximos “cerca de três anos e meio sem eleições” para ambicionar mais, disse.

O preço dos ovos subiu exponencialmente em apenas três anos. O preço de meia dúzia de ovos subiu 87% entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, passando de 1,14 euros para 2,12 euros, traduzindo a forte procura e a escassez de oferta a nível mundial, devido à persistência de casos de gripe aviária em vários países. O preço este ano disparou quase 32%.

