ECO Quiz. Montenegro quer Portugal com “mentalidade à Ronaldo”?

  • ECO
  • 10:42

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

Na tradicional mensagem de Natal, Luís Montenegro garantiu que o Governo está em campo a “jogar para ganhar”. É preciso aproveitar os próximos “cerca de três anos e meio sem eleições” para ambicionar mais, disse.

O preço dos ovos subiu exponencialmente em apenas três anos. O preço de meia dúzia de ovos subiu 87% entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, passando de 1,14 euros para 2,12 euros, traduzindo a forte procura e a escassez de oferta a nível mundial, devido à persistência de casos de gripe aviária em vários países. O preço este ano disparou quase 32%.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.

