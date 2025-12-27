Governo decide que nova gestão do Metro de Lisboa vai ter salários mais altos

O Governo nomeou uma nova equipa de gestão para o Metro de Lisboa liderada por Cristina Vaz Tomé – e, simultaneamente, reclassifica a empresa no que toca aos vencimentos atribuídos, avança o Público. A nova gestão vai ter remunerações em linha com as da CP (Comboios de Portugal), Refer e com o primeiro-ministro. A equipa até aqui auferia cerca de 85% desses montantes. Cristina Vaz Tomé saiu do cargo de secretária de Estado da Gestão da Saúde no XXIV Governo Constitucional, ficando de fora do segundo Executivo de Luís Montenegro.

Na resolução do Conselho de Ministros em que “designa o conselho de administração da Metropolitano de Lisboa, E. P. E., para o mandato de 2026-2028”, publicada em Diário da República esta sexta-feira, 26 de Dezembro, o Governo de Luís Montenegro explica que o Metro de Lisboa verificou, “durante os dois últimos anos consecutivos”, uma “alteração da pontuação dos indicadores”, para que se tem de olhar quando se definem os vencimentos dos órgãos sociais.

Assim, o vencimento mensal da presidente do Metro de Lisboa vai rondar os 6.200 euros, a que acrescem despesas de representação de 40% (cerca de 2.500 euros), totalizando em torno de 8.700 euros mensais brutos – ainda que, até ao ano passado, tivesse de ser aplicada uma redução de 5% (um corte remuneratório que existia nas empresas públicas, que desapareceu com o Orçamento do Estado para 2025).