Rússia ataca Kiev e faz 11 feridos em vésperas de conversações para a paz
Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas num ataque russo com mísseis e 'drones' contra a capital ucraniana, Kiev, na véspera de conversações entre a Ucrânia e os EUA, indicaram as autoridades locais.
Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas hoje de madrugada, num ataque russo com mísseis e ‘drones’ contra a capital ucraniana, Kiev, na véspera de conversações entre a Ucrânia e os Estados Unidos, indicaram as autoridades locais.
Explosões foram ouvidas durante várias horas, quando mísseis balísticos e ‘drones’ atingiram diferentes pontos da cidade.
O ataque começou nas primeiras horas da madrugada e prolongou-se pelo amanhecer.
O bombardeamento ocorre numa altura em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se prepara para um encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump, no domingo, no âmbito de contactos destinados a pôr fim à guerra, que dura há quase quatro anos.
De acordo com o presidente ucraniano, em cima da mesa estarão, entre outros temas, garantias de segurança e questões territoriais nas regiões de Donetsk e Zaporijia.
O ataque atingiu sete locais diferentes da cidade, fazendo 11 feridos, entre os quais um adolescente de 16 anos, informou o responsável pela Administração Militar da Cidade de Kiev, Tymur Tkachenko, numa mensagem divulgada na plataforma Telegram.
Um incêndio deflagrou num edifício residencial de 18 andares no distrito de Dnipro, mobilizando equipas de emergência para combater o fogo.
Um outro prédio habitacional, de 24 andares, foi atingido no distrito de Darnytsia, tendo sido registados mais incêndios nos distritos de Obolonskyi e Holosiivskyi, acrescentou Tkachenko.
Na região alargada de Kiev, os ataques atingiram edifícios industriais e residenciais, segundo o Serviço de Emergência da Ucrânia.
Na zona de Vyshhorod, as equipas de socorro resgataram uma pessoa encontrada soterrada sob os escombros de uma casa destruída.
