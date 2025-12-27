📹 Sabe quais são os principais beneficiários do PT2030?
No fundo da tabela estão a Sifucel, Vitor Manuel Patrício Raimundo e Paulo Carlos Barbosa Pacheco, que apresentaram um projeto, mas o valor de financiamento do beneficiário aparece a zero.
Até 30 de novembro, por cada 100 euros de fundo programado para 2021-2027, foram aprovados 48,4 euros, executados 14,1 euros e pagos 14,69 euros aos beneficiários.
Mas quem são esses beneficiários? A Infraestruturas de Portugal (IP), o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) são os maiores beneficiários do Portugal 2030, somando um financiamento conjunto de quase 1.793 milhões de euros, segundo dados do Portal Mais Transparência
A IP lidera a lista dos maiores beneficiários, com 700,3 milhões de euros de financiamento para 13 projetos, incluindo a modernização da linha de Vendas Novas e a quadruplicação da linha ferroviária do Minho no troço Contumil-Ermesinde.
Em segundo lugar aparece o IEFP, com 631,6 milhões de euros para 95 projetos, como cursos de educação e formação de adultos na delegação regional do Algarve, Centros Qualifica, apoios à contratação e estágios.
A fechar o ‘top três’ surge a DGES, com um total de 461 milhões de euros para 11 projetos, entre os quais bolsas de ensino superior para alunos carenciados e bolsas de estudo para estudantes do ensino superior.
