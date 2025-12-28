Local Online

CCDR vão ter mais poderes de coordenação regional

Manuel Castro Almeida garante que as novas competências não configuram uma regionalização, mas de desconcentração administrativa do poderes do Governo central.

O reforço de poderes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) ainda não está concluído e poderá vir a abranger novas áreas de coordenação regional. A indicação foi dada pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, no contexto da recente alteração à orgânica destas estruturas regionais, publicada em decreto-lei em Diário da República. A reforma surge a poucas semanas das eleições indiretas para os órgãos dirigentes das CCDR.

Segundo explicou o governante ao jornal Público, a nova orgânica prevê a criação de cinco vice-presidências designadas pelo Governo, nas áreas da educação, saúde, ambiente, cultura e agricultura, que passam a articular políticas setoriais nacionais com o planeamento regional. “Podem surgir novas áreas. É uma reforma que está na boa direção, mas não está terminada”, afirmou ao Público o ministro da Economia.

Castro Almeida sublinhou que estas mudanças não configuram um processo de regionalização nem representam uma transferência de poder político para as CCDR. Trata-se, segundo o Governo, de um modelo de desconcentração administrativa, mantendo a ligação ao centro e aos respetivos ministérios, distinguindo-o claramente de uma descentralização política.

O modelo mantém a eleição do presidente e de dois vice-presidentes por colégios eleitorais de autarcas, acrescentando cinco vice-presidentes nomeados pelo executivo. Para o ministro, esta coexistência entre dirigentes eleitos e nomeados não coloca problemas de funcionamento e permite reforçar a capacidade de planeamento estratégico regional.

