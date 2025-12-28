Na indústria da comunicação, o futuro já chegou. Mas, à boleia da tecnologia, quais os desafios e oportunidades?
Este artigo integra a edição 17.ª do ECO magazine “Especialmente desafiante.”É desta forma que Ricardo Torres Assunção descreve o ano de 2026 marcado pela integração total entre criatividade, tecnologia e dados. “ Estamos a assistir à consolidação do conceito de ‘Total TV’, onde televisão linear, plataformas de broadcaster on demand e connectedTV passam a coexistir num ecossistema com métricas comparáveis. Essa convergência traz novas oportunidades para as marcas, que passam a planear de forma mais unificada e orientada por resultados”, descreve o secretário-geral da Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN). Em simultâneo, a fronteira entre criatividade e meios tende a desaparecer. As vantagens parecem evidentes . “As equipas trabalham de forma mais colaborativa, menos em silos, o
Assine para ler este artigo
Aceda às notícias premium do ECO. Torne-se assinante.