Agência Nacional de Inovação apoia projetos de chips com 6,4 milhões de euros

A Agência Nacional de Inovação (ANI) anunciou esta segunda-feira que vai apoiar projetos estratégicos portugueses na área dos semicondutores com 6,4 milhões de euros. As duas iniciativas financiadas estão ligadas ao Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) e ao Instituto de Telecomunicações (IT) e pretendem consolidar a posição de Portugal na cadeia de valor dos chips.

A verba, no âmbito da execução da Estratégia Nacional para os Semicondutores, cofinancia a participação portuguesa em projetos europeus aprovados ao abrigo da parceria Chips Joint Undertaking (CHIPS JU), um dos instrumentos da Lei dos Semicondutores (European Chips Act) da União Europeia.

“Este financiamento materializa o compromisso de Portugal com a Estratégia Nacional para os Semicondutores e com o European Chips Act, assegurando que o país participa ativamente em projetos europeus de elevada ambição tecnológica”, começa por afirmar o presidente da ANI, em comunicado enviado às redações.

António Grilo considera que, ao apoiar o INL e o IT, a agência – uma das responsáveis pela operacionalização da Estratégia Nacional para os Semicondutores – está a “reforçar capacidades científicas e infraestruturas críticas que posicionam Portugal como um parceiro relevante na cadeia de valor europeia dos semicondutores” e tem “impacto direto na inovação, na competitividade e na autonomia estratégica da Europa”.

O financiamento atribuído ao INL permite a participação num projeto europeu de embalamento (packging) avançado com componentes de microeletrónica (Linha Piloto), cujo objetivo é “reduzir a dependência de cadeias de abastecimento globais e reforçar a soberania tecnológica”.

“No INL estão a ser investidos cerca de 19 milhões de euros, aproximadamente metade proveniente de fundos nacionais e metade de programas europeus, para expandir a capacidade em integração de chiplets e encapsulamento avançado, em consonância com a estratégia portuguesa para os semicondutores”, adianta a diretora-geral do INL, Clívia Sotomayor Torres.

No caso do IT, o apoio garante a participação nacional no consórcio europeu da Linha Piloto dedicada ao desenvolvimento de circuitos fotónicos integrados (chips) avançados. A rede envolve auxílio em prototipagem e testes aos circuitos.

“O projeto PIXEurope reúne institutos de investigação de referência para implementar a primeira linha piloto completa e de acesso aberto, fundamental para reforçar a soberania tecnológica europeia na área dos circuitos óticos integrados, permitindo a fabricação em larga escala de circuitos óticos integrados para comunicações, sensores e computação avançada”, explica o presidente do IT, José Carlos Pedro.

Ambos se inserem no Pilar 1 – Iniciativa para os Circuitos Integrados para a Europa, focado no desenvolvimento de linhas piloto, plataformas de design avançado, integração e embalagens de chips.

Há precisamente duas semanas, o Governo definiu as regras para apoios nacionais ao cofinanciamento de projetos europeus de investigação, desenvolvimento e inovação na área dos semicondutores. Em causa está o desenvolvimento e criação de novas linhas-piloto e de plataformas de design para desenvolver e reforçar as capacidades de design, de produção e de integração e packaging de chips.