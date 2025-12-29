ASF prepara Zona Livre Tecnológica para testar inovação no setor segurador

Desde que Gabriel Bernardino assumiu a presidência da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), a inovação no setor segurador tornou-se uma das suas prioridades. O regulador tem procurado desenvolver medidas que aproximem o mercado da supervisão e incentivem soluções tecnológicas mais ágeis e seguras.

Esta segunda-feira, a ASF anunciou a intenção de criar uma Zona Livre Tecnológica (ZLT) no futuro. Trata-se de um espaço, físico ou virtual, destinado à experimentação de produtos, serviços e tecnologias inovadoras nos setores segurador e de fundos de pensões. O objetivo é permitir que as empresas validem a conformidade regulatória de forma mais rápida e testem soluções em contexto real, com acompanhamento permanente da autoridade.

A iniciativa prevê ainda a possibilidade de ajustes temporários a determinados requisitos legais. Essa flexibilidade tem como objetivo criar um ambiente seguro para a inovação, garantindo que os benefícios das novas soluções se reflitam tanto nos consumidores, como na sociedade em geral.

Para que a ZLT seja desenhada de acordo com as necessidades reais do mercado, a ASF lançou um questionário destinado a todos os interessados em contribuir com ideias e sugestões. As respostas devem ser enviadas até 30 de janeiro de 2026, e a autoridade publicará posteriormente um relatório consolidado com os contributos recebidos. Participações enviadas após o prazo não serão consideradas.

A criação da ZLT representa um passo concreto no compromisso da ASF de promover a transformação tecnológica no setor segurador. Ao criar um espaço controlado de experimentação, o regulador espera apoiar empresas na introdução de soluções inovadoras, mais eficientes e adaptadas às exigências regulatórias.

A iniciativa também pretende fortalecer a comunicação entre o regulador e o mercado, facilitando um diálogo contínuo que apoie a inovação responsável. A ASF sublinha que a participação ativa dos diversos intervenientes será essencial para moldar a ZLT.

“Queremos ouvir os diferentes intervenientes no mercado e todos os que tenham ideias para transformar o setor. O questionário agora lançado é o primeiro passo para garantir que esta ZLT reflete as expectativas e necessidades reais”, explicam num post no LinkedIn.