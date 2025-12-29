Bolo dos Reis combate o cancro infantil com a ajuda da Fundação Villavecchia e do Gremio de Pastelería de Barcelona

Comer o bolo dos Reis nestas festas de Natal tem um propósito muito solidário, pois graças a uma iniciativa promovida pela GoodMax, em parceria com a Fundação Villavecchia e o Gremio de Pastelería de Barcelona, é possível lutar contra o cancro infantil e ajudar menores que sofrem desta doença.

O centro, com inauguração prevista para 2026, oferecerá apoio integral a crianças com doenças incuráveis, com foco na qualidade de vida tanto dos menores quanto de suas famílias. A instituição seguirá o modelo do que em inglês é conhecido como “hospice”, um serviço muito difundido no Reino Unido, mas ainda inexistente na Espanha.

«Numa data tão importante para as crianças, o Gremio de Pastelería de Barcelona quer apoiar aqueles que sofrem de uma doença grave e as suas famílias. Com o roscón de Reyes solidário, além de dar visibilidade à sua luta, contribuímos economicamente e convidamos os nossos clientes a fazer o mesmo», afirmou o seu presidente, Miquel Zaguirre.

«Cada doação traduzir-se-á numa ajuda direta às crianças com doenças graves e num apoio às suas famílias nos momentos mais difíceis. Destinaremos os fundos angariados à criação do Pavilhão da Vitória, um espaço especializado em cuidados paliativos pediátricos que oferecerá estadias de descanso e cuidados integrais a crianças e jovens com doenças incuráveis, em fases avançadas e em situações de fim de vida. O nosso objetivo é cuidar da vida em todos os momentos e acompanhar as famílias quando mais precisam. Estamos a tornar isso possível com a ajuda de todos, graças a campanhas como esta”, acrescentou a gerente da Fundació Villavecchia, Anna Varderi.

Com pastelarias e pasteleiros aderentes em toda a Catalunha, a campanha “Este ano paga o rei” tem um mecanismo simples. Todas as pastelarias aderentes doarão 1 euro por cada roscón vendido, e quem receber o Rei será incentivado a fazer uma doação a favor do Pabellón de la Victoria através de um bizum para o número 01340. Este pequeno gesto dos reis e rainhas do dia 6 de janeiro significará uma grande mudança para as crianças com cancro e suas famílias.

«Na GoodMax, acreditamos que pequenos gestos têm um enorme poder. Por isso, é com muito orgulho que continuamos a unir forças e vozes na luta contra o cancro infantil. Este ano, aqueles que se tornam reis e rainhas do roscón também despertam o seu superpoder solidário: apoiar as crianças e as suas famílias, verdadeiros heróis que todos os dias enfrentam esta batalha com uma coragem incrível. Juntos, podemos tornar a esperança mais forte», afirmou o fundador da GoodMax, Ignacio Vilarroig.

A GoodMax é uma iniciativa impulsionada por Max Vilarroig, um menino de 12 anos diagnosticado com um tumor cerebral em 2024, que tem como objetivo sensibilizar e angariar fundos cruciais para a investigação desta doença. Todos os anos, 400 000 crianças e adolescentes sofrem de cancro infantil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1000 deles em Espanha, e apenas 4% do financiamento para a investigação do cancro é destinado ao cancro infantil.

Até à data, a campanha GoodMax contra o cancro infantil arrecadou mais de 100 000 euros, que foram destinados ao projeto de investigação de biópsia líquida em tumores pediátricos do Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.