Carneiro garante que todo o PS está mobilizado por Seguro e pede apoio da esquerda

O líder socialista defendeu esta segunda-feira que “todo o PS está mobilizado” para ir para o terreno nas presidenciais apoiar António José Seguro, ao lado de quem estará em momentos da campanha, apelando ao voto da restante esquerda.

José Luís Carneiro e António José Seguro estiveram esta tarde reunidos durante mais de uma hora em Lisboa e, no final, em declarações aos jornalistas, o secretário-geral do PS lembrou o “património de princípios e de valores defendidos a partir da Presidência da República” por Mário Soares e Jorge Sampaio, considerando que o candidato presidencial apoiado pelos socialistas “tem todas as qualidades” para garantir a defesa desse mesmo património.

“É para o PS um orgulho ter um candidato com as suas qualidades e todo o PS está mobilizado para esta fase, que após a fase do debate político entre os candidatos, agora é uma fase de ir para o terreno, ao encontro e ao diálogo com as pessoas e com os cidadãos e com as instituições”, afirmou.

Seguro, segundo Carneiro, “contará com todo o apoio, com todo o empenhamento, com toda a mobilização dos socialistas de todo o país”, incluindo ele próprio, que estará na campanha ao seu lado sempre que se “justifique oportuno e adequado”, a primeira das vezes logo no arranque oficial da campanha, domingo, na apresentação da Comissão de Honra da Candidatura.

Tal como tinha feito no jantar de natal do grupo parlamentar do PS, o líder socialista falou para o “povo da esquerda” e disse que, para quem entende que “a esquerda democrática deve ter um candidato na segunda volta das presidenciais”, só António José Seguro tem essas condições.

“Não está em causa o mérito, a respeitabilidade, a legitimidade de todas as outras candidaturas à esquerda do PS, mas é para todos evidente que só uma candidatura tem condições para ir à segunda volta e, mais uma vez, deixo ficar um apelo às outras candidaturas para que procurem avaliar a possibilidade de apoiarem a candidatura do António José Seguro na medida em que é a única que pode ir à segunda volta”, reiterou.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026. Concorrem a estas eleições 11 candidatos, um número recorde.

Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.