Dazn adquire direitos de transmissão da Kings League para 2026

A Dazn adquiriu os direitos de transmissão da Kings World Cup Nations Brazil 2026 para a maioria dos mercados internacionais, incluindo Portugal. Este campeonato de futebol de 7, fundado pelo ex-futebolista Gerard Piqué, combina competição, com a cultura streamer e uma experiência digital.

A plataforma de streaming transmitirá o campeonato, que terá lugar no Brasil entre 3 e 17 de janeiro, e que poderá ser acompanhada de forma gratuita na maioria dos mercados internacionais, com exceção de França, onde estará incluída na oferta paga. A plataforma irá disponibilizar o torneio na maior parte da Europa e da Ásia, bem como no Canadá, na Oceânia e na África subsaariana. Fora desta lista estão a América Latina, o Brasil, o Médio Oriente e Norte de África (MENA), Israel e Estados Unidos.

A Kings World Cup Nations reúne 20 seleções nacionais e contará com a participação de 250 dos melhores jogadores da Kings League, liderados por streamers, criadores de conteúdos e futebolistas ao nível internacional, como o presidente do torneio, Ronaldo Nazário. Os jogos transmitidos na Dazn contarão com comentários em espanhol, inglês, italiano, francês, português e alemão.

A plataforma será também o broadcaster doméstico das ligas nacionais da Kings League em Espanha, Itália e Alemanha, que decorrerão entre março e maio, com narração nos respetivos idiomas locais. “A ambição da Dazn é tornar-se a casa global do futebol, e a Kings League representa o tipo de inovação que os adeptos procuram no desporto“, explica Shay Segev, CEO do Dazn Group.

Por sua vez, Djamel Agaoua, CEO da Kings League, destaca que “a Kings League revolucionou o entretenimento desportivo, afirmando-se em apenas três anos como a principal marca desportiva liderada por criadores de conteúdo, com competições em sete grandes mercados e dois campeonatos do mundo. A Dazn irá levar a nossa marca revolucionária de futebol a audiências de todo o planeta”.