Esgotados cheques de carros elétricos para particulares

As candidaturas aos “cheques” para apoiar a compra de veículos de baixas emissões abriram esta segunda-feira… e, para algumas tipologias, já esgotaram, no próprio dia, diz fonte oficial do ministério do Ambiente.

“Encontram-se esgotadas as tipologias referentes ao incentivo pela aquisição de veículo ligeiro de passageiros 100% elétricos – pessoa singular; motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos e bicicletas convencionais“, afirma a tutela.

No caso dos ligeiros de passageiros 100% elétricos, em apenas duas horas, já estava esgotada 80% da dotação. Para esta tipologia, estavam destinados 2.200 incentivos, de 4.000 euros cada. Os motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos, aos quais cabiam 500 incentivos, que cobriam até 50% do valor (nunca ultrapassando os 1.500 euros), esgotaram também. E, finalmente, contavam-se 545 incentivos, de 50% do preço e até 500 euros, para as bicicletas convencionais.

Numa tabela, que pode ser consultada no site do Fundo Ambiental, pode ser acompanhada a evolução das candidaturas. Nela, lê-se que foram submetidas 2203 candidaturas para veículos elétricos para particulares, e excluídas automaticamente duas dessas candidaturas. Estão em verificação de elegibilidade 1.764 candidaturas, 377 em fase de pedido de pagamento (na qual se apresentam documentos como o comprovativo de compra e abate) e, por fim, há 59 veículos com pedido de pagamento já submetido, ou seja, a aguardar apenas que lhes seja transferida a verba.

No que diz respeito ao grupo de carros elétricos destinado a pessoas coletivas como as instituições de cariz social, os incentivos estão praticamente todos por atribuir: 466 de 500. No que diz respeito às bicicletas de carga, também sobram mais de metade (459 de 800). Contudo, há outras categorias mais concorridas: dos 3750 cheques para bicicletas elétricas, só restam 1091, menos de um terço; entre outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos, faltam atribuir 555 de 1500 incentivos.

Tanto na tabela disponibilizada como na informação veiculada não foram partilhados, para já, dados sobre as candidaturas a incentivos para carregadores de veículos elétricos

(Notícia atualizada pela ultima vez às 16h26)