Defesa

Força Aérea tem até 4 milhões para suporte aos sistemas de armas Falcon

  • eRadar
  • 18:10

O anúncio foi feito esta segunda-feira, 29 de dezembro, em comunicado do Conselho de Ministros.

A Força Aérea obteve luz verde do Governo para a compra de serviços de suporte logístico para os sistemas de armas Falcon no valor até quatro milhões de euros, comunicou esta segunda-feira o Executivo.

O Governo “aprovou uma Resolução do Conselho de Ministros que autoriza a aquisição, pela Força Aérea, de Serviços de Suporte Logístico para os Sistemas de Armas Falcon, para o período compreendido entre 01 de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2027, até ao montante máximo de 4 milhões de euros”, informa comunicado do Conselho de Ministros.

