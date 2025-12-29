Força Aérea tem até 4 milhões para suporte aos sistemas de armas Falcon
O anúncio foi feito esta segunda-feira, 29 de dezembro, em comunicado do Conselho de Ministros.
A Força Aérea obteve luz verde do Governo para a compra de serviços de suporte logístico para os sistemas de armas Falcon no valor até quatro milhões de euros, comunicou esta segunda-feira o Executivo.
O Governo “aprovou uma Resolução do Conselho de Ministros que autoriza a aquisição, pela Força Aérea, de Serviços de Suporte Logístico para os Sistemas de Armas Falcon, para o período compreendido entre 01 de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2027, até ao montante máximo de 4 milhões de euros”, informa comunicado do Conselho de Ministros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Força Aérea tem até 4 milhões para suporte aos sistemas de armas Falcon
{{ noCommentsLabel }}