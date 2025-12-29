Furacão Cláudia custou 31 milhões de euros às seguradoras
Habitação, atividades comerciais e industriais foram responsáveis por mais de 93% dos prejuízos suportados pelas seguradoras em consequência dos danos causados pela tempestade de novembro.
As seguradoras apuraram um montante agregado de 31 milhões de euros em danos provocados pela Depressão Cláudia, segundo o inquérito realizado pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS) junto das suas Associadas.
Entre 12 e 16 de novembro de 2025, foram participados 9.772 sinistros cobertos por apólices de seguros em Portugal Continental e Madeira. Do total apurado, 3,28 milhões de euros já foram pagos em indemnizações, enquanto os restantes 27,75 milhões de euros estão provisionados para garantir o pagamento das indemnizações devidas.
A maioria dos sinistros (mais de 93%) corresponde a seguros de habitação e seguros de atividades comerciais e industriais, evidenciando os impactos materiais significativos causados pelo evento, e “reforçando a importância do seguro como instrumento essencial para proteger cidadãos e empresas perante fenómenos meteorológicos extremos”, sublinha a APS.
A associação junta a quase totalidade das seguradoras com atividade em Portugal independentemente da sua natureza jurídica ou da sua nacionalidade. Representa atualmente mais de 99% do mercado segurador, quer em volume de negócios, quer em efetivos totais empregados.
