Furacão Cláudia custou 31 milhões de euros às seguradoras

As seguradoras apuraram um montante agregado de 31 milhões de euros em danos provocados pela Depressão Cláudia, segundo o inquérito realizado pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS) junto das suas Associadas.

Entre 12 e 16 de novembro de 2025, foram participados 9.772 sinistros cobertos por apólices de seguros em Portugal Continental e Madeira. Do total apurado, 3,28 milhões de euros já foram pagos em indemnizações, enquanto os restantes 27,75 milhões de euros estão provisionados para garantir o pagamento das indemnizações devidas.

A maioria dos sinistros (mais de 93%) corresponde a seguros de habitação e seguros de atividades comerciais e industriais, evidenciando os impactos materiais significativos causados pelo evento, e “reforçando a importância do seguro como instrumento essencial para proteger cidadãos e empresas perante fenómenos meteorológicos extremos”, sublinha a APS.

