Fusão da Telles com a Deloitte já é oficial. Ana Ferreira Neves e Pedro Vidigal fora do projeto

As equipas serão lideradas por sócios provenientes de ambas as firmas, sendo que, por decisão estratégica conjunta, os sócios Pedro Vidigal Monteiro e Ana Ferreira Neves não irão integrar o projeto.

A fusão da Telles com a Deloitte já é oficial. A TELLES confirma que, no âmbito do processo de integração em curso, a sua operação conjunta terá início em janeiro de 2026, atuando sob a designação Deloitte Legal TELLES. O managing partner será Francisco Espregueira Mendes.

“A entidade resultante da mesma integrará o Grupo Deloitte, a maior rede global de profissionais. As equipas serão lideradas por sócios provenientes de ambas as firmas, sendo que, por decisão estratégica conjunta, os sócios Pedro Vidigal Monteiro e Ana Ferreira Neves não irão integrar o projeto Deloitte Legal TELLES.

Ana Ferreira Neves atua na área do direito digital, privacidade e cibersegurança e era atualmente sócia da sociedade de advogados TELLES, onde integra a prática de Digital, Privacidade e Cybersecurity. Ao longo da sua carreira tem acompanhado projetos tecnológicos relevantes, com particular foco em temas como inteligência artificial, software, direito do consumo, Big Data e Internet das Coisas. A sua experiência abrange a assessoria jurídica na elaboração e negociação de contratos de software, acordos de colaboração empresarial, auditorias legais e definição de estratégias de compliance, garantindo conformidade com a legislação vigente.

Ana Ferreira Neves

Pedro Vidigal Monteiro foi of counsel da Telles até 2020, tendo sido nomeado sócio em 2020. Atua nas áreas do direito digital, privacidade, proteção de dados e cibersegurança. Coordenava a prática de Digital, Privacidade & Cibersegurança e atua também em matéria de propriedade intelectual.

Em Lisboa e Porto, a Deloitte Legal conta com 60 advogados e era liderado pela managing partner, Mónica Moreira, enquanto a Telles conta com cerca de 150 advogados e 27 sócios, e uma faturação anual da ordem dos 19 milhões de euros.

