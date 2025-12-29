Fusão da Telles com a Deloitte já é oficial. Ana Ferreira Neves e Pedro Vidigal fora do projeto

A fusão da Telles com a Deloitte já é oficial. A TELLES confirma que, no âmbito do processo de integração em curso, a sua operação conjunta terá início em janeiro de 2026, atuando sob a designação Deloitte Legal TELLES. O managing partner será Francisco Espregueira Mendes.

“A entidade resultante da mesma integrará o Grupo Deloitte, a maior rede global de profissionais. As equipas serão lideradas por sócios provenientes de ambas as firmas, sendo que, por decisão estratégica conjunta, os sócios Pedro Vidigal Monteiro e Ana Ferreira Neves não irão integrar o projeto Deloitte Legal TELLES.

Ana Ferreira Neves atua na área do direito digital, privacidade e cibersegurança e era atualmente sócia da sociedade de advogados TELLES, onde integra a prática de Digital, Privacidade e Cybersecurity. Ao longo da sua carreira tem acompanhado projetos tecnológicos relevantes, com particular foco em temas como inteligência artificial, software, direito do consumo, Big Data e Internet das Coisas. A sua experiência abrange a assessoria jurídica na elaboração e negociação de contratos de software, acordos de colaboração empresarial, auditorias legais e definição de estratégias de compliance, garantindo conformidade com a legislação vigente.

Pedro Vidigal Monteiro foi of counsel da Telles até 2020, tendo sido nomeado sócio em 2020. Atua nas áreas do direito digital, privacidade, proteção de dados e cibersegurança. Coordenava a prática de Digital, Privacidade & Cibersegurança e atua também em matéria de propriedade intelectual.

Em Lisboa e Porto, a Deloitte Legal conta com 60 advogados e era liderado pela managing partner, Mónica Moreira, enquanto a Telles conta com cerca de 150 advogados e 27 sócios, e uma faturação anual da ordem dos 19 milhões de euros.