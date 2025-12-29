Galp triplica tomadas ultrarrápidas nas suas bombas da A2. Brisa reforça na A5 e Telpark em todo o país

A Galp reforçou a rede de carregamento elétrico ao longo das suas estações de serviço de Alcácer do Sal e Aljustrel na A2, com a criação de quatro hubs que disponibilizam 48 tomadas ultrarrápidas, triplicando as 16 existentes até à semana passada, informa a empresa.

A densificação de tomadas ultrarrápidas nos hubs de carregamento de Alcácer do Sal e Aljustrel, na A2, cumpre o duplo propósito de disponibilizar mais pontos e mais potentes, possuindo uma potência até 400 quilowatts (kW). Nestes pontos, em menos de 20 minutos é possível recuperar a bateria útil, garante a Galp, ressalvando que é possível obter tempos ainda mais rápidos nos veículos que tirem partido de potências de carregamento superiores. Além disso, estes dois novos hubs integram serviços de conveniência, iluminação noturna, cobertura, corredor frontal para portadores de mobilidade reduzida e terminais de pagamento automático.

Esta é a primeira fase de um plano de investimento em plataformas de carregamento de elevada potência nas duas principais autoestradas do país, a A1 e a A2. Com um total de 96 tomadas ultrarrápidas distribuídas por oito hubs, o plano tem conclusão prevista até ao final do primeiro trimestre de 2026. A empresa portuguesa tem vindo a duplicar o número de pontos de carregamento todos os anos desde 2020, aponta a mesma, contando no final do terceiro trimestre de 2025 com 8500 tomadas instaladas em Portugal e Espanha, 20% das quais de perfil rápido ou ultrarrápido.

Em paralelo, a área de Serviço de Oeiras, na A5, já tem disponível um novo hub de supercarregadores para veículos elétricos, com 10 pontos de carregamento de alta potência (até 400kW), informa também esta segunda-feira a Via Verde e o Grupo Brisa. O novo hub está localizado junto ao supermercado Lidl, na estação de serviço da A5, sentido Lisboa – Cascais, estando acessível a quem circule nos dois sentidos da via. Os carregamentos elevam a bateria de 10% para 80% com carregamentos entre os 15 a 25 minutos.

Ainda a marcar o início da semana, a Telpark estima aumentar em Lisboa os pontos de carregamento na ordem dos 50% em 2026, elevando-os para um total de 338, dos quais 43 de carregamento rápido. Já olhando À presença ao longo de todo o país, a empresa afirma que os pontos de carregamentos disponíveis vão aumentar em cerca de 60%, para 477 pontos.

Notícia atualizada às 17h06 com informação relativa aos pontos da Telpark e da Brisa