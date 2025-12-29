Governo aprova 7,5 milhões para comprar mais ‘e-gates’ para aeroporto de Lisboa

O Governo aprovou esta segunda-feira uma resolução que autoriza a PSP a realizar uma despesa de até 7,5 milhões de euros para o reforço do número de quiosques eletrónicos no aeroporto de Lisboa para o controlo de passaportes e recolha de dados biométricos dos passageiros.

A resolução do Conselho de Ministros “autoriza a Polícia de Segurança Pública (PSP) a realizar a despesa, até ao montante de 7,5 milhões de euros, para a aquisição de hardware (e-gates), software e serviços de manutenção corretiva, entre 2026 e 2028″, informa o Governo em comunicado.

A despesa é enquadrada na implementação do novo sistema de entradas e saídas no Espaço Schengen, que tem provocado fortes constrangimentos no aeroporto de Lisboa, com filas de espera no controlo de passaportes que chegaram a ser de seis horas, como reconheceu a ministra da Administração Interna.

Para o período do Natal e Ano Novo foi feito um reforço de 80 agentes, mas as dificuldades persistem. A implementação total do novo sistema – que neste momento abrange apenas parte dos passageiros – tem de ser feita até abril.

“A implementação de sistemas integrados no âmbito do projeto “Fronteiras Inteligentes” do Espaço Schengen visa reforçar a segurança interna e melhorar a gestão dos fluxos migratórios no aeroporto de Lisboa. Neste contexto, evidencia-se a necessidade de intervenções imediatas e urgentes, através do aumento das posições de controlo de fronteira”, refere o comunicado.