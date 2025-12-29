Grupo hoteleiro Editory Collection Hotels estreia-se no Funchal com 5 estrelas

É num edifício devoluto há mais de oito anos, na rua do Vale da Ajuda, na capital madeirense, onde em tempos também funcionou um hotel, que nasce agora o 5 estrelas The Editory Ocean Way Funchal, num investimento de 20 milhões de euros. Com esta abertura, o grupo hoteleiro português Editory Collection Hotels reforça o seu posicionamento e cria meia centena de empregos, contribuindo para a dinamização da economia local.

“A operação do The Editory Ocean Way Funchal representa um investimento relevante na recuperação e modernização do edifício, e na sua transformação num hotel cinco estrelas de nova geração promovida pelo Grupo Interpatium, representando um investimento global de 20 milhões de euros, partilhado entre proprietário e operador”, lê-se num comunicado enviado às redações.

O novo hotel dispõe de 98 quartos e suites, todos com varanda, distribuídos pelos seis pisos, além de um restaurante, dois bares, três piscinas (duas exteriores e uma interior), o Fennel Spa e um terraço com vistas de mar. O projeto de arquitetura exterior é da autoria do Gabinete RH+, enquanto a arquitetura interior tem a assinatura da Sonae Sierra.

Mais de 95% das posições serão preenchidas por pessoas residentes na ilha, “reforçando o compromisso do grupo The Editory Collection Hotels com a dinamização económica local, a retenção de talento madeirense e a valorização da hospitalidade genuína que caracteriza este destino”, refere a mesma nota.

Com a abertura deste 5 estrelas, o grupo The Editory Collection Hotels reforça o seu posicionamento a nível nacional, onde já dispõe de unidades hoteleiras em destinos como Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Lagos.