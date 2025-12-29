Hotéis com preços de 2.000 euros esgotados para a noite da passagem de ano
Espanhóis, norte-americanos e ingleses entre os turistas mais esperados para dar as boas-vindas a 2026. Associações do setor falam em ocupações superiores a 90%, com Madeira e Lisboa em destaque.
A maioria dos associados inquiridos pela Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) aponta para taxas de ocupação superiores a 90% nos hotéis para a noite da passagem de ano, sendo que metade já estão totalmente esgotados — alguns dos quais com ofertas que ascendem aos 2.000 euros por noite, avança o Jornal de Notícias. Reino Unido, EUA e Espanha lideram a lista dos que escolhem Portugal para dizer adeus a 2025.
Mesmo a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) confirma uma taxa média de reserva a nível nacional nos 55%, embora com variações nas diferentes regiões. “As expectativas para este ano são globalmente positivas, sobretudo em destinos como a Madeira, que apresenta taxas de reserva na ordem dos 79%, e a Grande Lisboa, com 58%”, constata a vice-presidente da AHP, Cristina Siza Vieira.
Em Sintra, por exemplo, ainda há suítes disponíveis no Resort Penha Longa, onde os preços chegam aos 1.611 euros. O Six Senses Douro Valley, em Lamego, também ainda não esgotou, com os preços a variarem entre os 2.040 euros até aos 3.990 euros. Mas no Vidago Palace, em Chaves, já não há quartos disponíveis. Os preços mais em conta, neste caso, rondavam os 1.990 euros para duas pessoas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Hotéis com preços de 2.000 euros esgotados para a noite da passagem de ano
{{ noCommentsLabel }}