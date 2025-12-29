Hotéis com preços de 2.000 euros esgotados para a noite da passagem de ano

A mai­o­ria dos asso­ci­a­dos inqui­ri­dos pela Asso­ci­a­ção Por­tu­guesa de Hote­la­ria, Res­tau­ra­ção e Turismo (APHORT) aponta para taxas de ocu­pa­ção supe­ri­o­res a 90% nos hotéis para a noite da passagem de ano, sendo que metade já estão totalmente esgo­tados — alguns dos quais com ofer­tas que ascen­dem aos 2.000 euros por noite, avança o Jornal de Notícias. Reino Unido, EUA e Espa­nha lide­ram a lista dos que esco­lhem Por­tu­gal para dizer adeus a 2025.

Mesmo a Asso­ci­ação da Hote­la­ria de Por­tu­gal (AHP) con­firma uma taxa média de reserva a nível naci­o­nal nos 55%, embora com variações nas dife­ren­tes regi­ões. “As expec­ta­ti­vas para este ano são glo­bal­mente posi­ti­vas, sobre­tudo em des­ti­nos como a Madeira, que apre­senta taxas de reserva na ordem dos 79%, e a Grande Lis­boa, com 58%”, constata a vice-pre­si­dente da AHP, Cris­tina Siza Vieira.

Em Sintra, por exemplo, ainda há suítes disponíveis no Resort Penha Longa, onde os preços chegam aos 1.611 euros. O Six Senses Douro Valley, em Lamego, também ainda não esgotou, com os preços a variarem entre os 2.040 euros até aos 3.990 euros. Mas no Vidago Palace, em Chaves, já não há quartos disponíveis. Os preços mais em conta, neste caso, rondavam os 1.990 euros para duas pessoas.