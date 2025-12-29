Índice de Excelência Hospitalar 2025 confirma a liderança da Fundação Jiménez Díaz como o melhor hospital de Espanha durante uma década

O Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) publicou o Índice de Excelência Hospitalar (IEH Geral 2025), que completa dez anos analisando a qualidade da assistência, a inovação e a transformação dos centros hospitalares espanhóis, tanto públicos como privados. Esta décima edição consolida a liderança ininterrupta da Fundação Jiménez Díaz (FJD), que liderou todas as edições do IEH desde a sua criação em 2015, e a força sustentada dos hospitais de Madrid, que ocupam quatro das cinco primeiras posições e somam cinco centros no top 10.

A Fundação Jiménez Díaz volta a ocupar o primeiro lugar do IEH 2025, confirmando assim uma década completa como o melhor hospital de Espanha. O relatório revela que nenhum outro centro manteve uma liderança tão duradoura, o que torna este centro de saúde um caso excecional no contexto europeu, «pela sua estabilidade sustentável em termos de qualidade dos cuidados, inovação científica, gestão sanitária avançada e orientação estratégica a longo prazo».

«Dez anos consecutivos como melhor hospital de Espanha demonstram que a excelência não é apenas uma questão de resultados clínicos ou reputação, mas também de consistência e visão estratégica. A Fundação Jiménez Díaz soube evoluir de um modelo assistencial para um modelo de saúde inteligente, integrando investigação, digitalização, gestão eficiente e humanização dos cuidados», afirmou o vice-presidente executivo do ICGEA, Jesús Sánchez Lambás.

Este modelo permitiu que a FJD se posicionasse como referência em diferentes linhas de transformação sanitária: telemedicina, hospital digital, medicina personalizada, automatização diagnóstica, atendimento ao paciente crónico, inteligência artificial para gestão e previsão da procura e novas formas de experiência hospitalar adaptadas à realidade do paciente do século XXI.

Durante a última década, o IEH tornou-se uma ferramenta de referência para profissionais de saúde, gestores e a comunidade científica, oferecendo uma visão comparativa e independente sobre a evolução dos modelos hospitalares. Cada edição permitiu observar como o sistema de saúde espanhol avança para uma abordagem mais centrada no paciente, mais digital, mais eficiente e com maior capacidade para integrar investigação, sustentabilidade, gestão e atendimento humanizado.

O ranking baseia-se em 2.300 inquéritos a profissionais de saúde e gestores do setor, integrando critérios como qualidade dos cuidados, reputação médica, inovação tecnológica, eficiência na gestão, experiência do paciente, digitalização, sustentabilidade do sistema e capacidade de atrair talentos.

EXCELÊNCIA SANITÁRIA DE MADRID

Pelo décimo ano consecutivo, os hospitais madrilenos mantêm um protagonismo claro no ranking, com cinco centros entre os dez primeiros, demonstrando a consolidação do seu ecossistema sanitário, onde a combinação entre especialização, recursos, talento médico e capacidade de gestão gera um quadro propício à excelência.

Este ano, a Fundação Jiménez Díaz (1.º) e La Paz (2.º) continuam a ser os dois melhores hospitais de Espanha, enquanto o Hospital Universitário Gregorio Marañón ocupa a quarta posição e o Hospital Universitário Clínico San Carlos consolida-se no quinto lugar. A presença madrilenha no top 10 do ranking é completada pelo Hospital Universitário Quirónsalud Madrid (8.º).

«Madrid representa um modelo de saúde em que interagem centros públicos e privados que souberam evoluir para estruturas inteligentes, sustentáveis, digitais e centradas no paciente. A excelência hoje não está ligada apenas ao tamanho ou à titularidade, mas à capacidade de transformar a organização em valor real para o paciente», sublinhou Jesús Sánchez Lambás.

A Catalunha mantém a sua presença no top 10 com quatro hospitais. Destaca-se como novidade o terceiro lugar do Hospital Universitário Vall d’Hebrón, a sua melhor posição na série histórica do IEH, e a entrada no top 10 do Hospital Universitário Sagrat Cor, que se junta este ano à classificação na décima posição. Juntamente com eles, o Hospital Clinic de Barcelona (6º) e o Hospital Quirónsalud Barcelona (7º).

Uma das grandes novidades desta edição é a entrada do Hospital Universitário Reina Sofía de Córdoba (9º), que surge pela primeira vez no top 10. O centro de Córdoba destaca-se em áreas como medicina de transplantes, investigação biomédica, experiência do paciente, medicina materno-infantil e atendimento multidisciplinar, consolidando-se como um hospital de referência no sul de Espanha.

Esta incorporação representa uma mudança significativa, uma vez que a Andaluzia volta a ter representação no top 10 do IEH após cinco edições, dominadas por Madrid, Catalunha e Comunidade Valenciana desde 2018.

«A Espanha conta com um dos sistemas hospitalares mais robustos e sólidos da Europa, capaz de combinar excelência clínica, investigação médica avançada e uma assistência cada vez mais orientada para o paciente. Os nossos hospitais destacam-se não só pela sua qualidade, mas também pela sua capacidade de adaptação a cenários complexos, como o envelhecimento da população, a cronicidade dos pacientes, a sustentabilidade do sistema, a digitalização ou a integração de novas tecnologias sanitárias. O verdadeiro desafio agora não é apenas manter essa qualidade, mas garantir que a inovação, a eficiência e a humanização dos cuidados cheguem realmente aos pacientes e se tornem um valor tangível para a sociedade, antecipando as tendências”, concluiu Sánchez Lambás.

O Índice de Excelência Hospitalar (IEH) analisa os centros hospitalares públicos e privados espanhóis mais comprometidos com a qualidade e a sustentabilidade de um sistema de saúde universal. Para elaborá-lo, o ICGEA leva em consideração parâmetros como a qualidade da assistência, o serviço hospitalar, o bem-estar e a satisfação percebidos pelo paciente, bem como a capacidade de inovação, a atenção personalizada e a eficiência no uso dos recursos alocados.