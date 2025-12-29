Linhas Covid têm 201 milhões em risco de default

As linhas de crédito lançadas para ajudar a mitigar os impactos da pandemia têm 201 milhões de euros em risco de incumprimento, ou seja, quase 11% das garantias ainda vivas.

“Em termos de garantias do Fundo de Contra Garantia Mútuo vivas (ou seja, ativas e que por isso ainda constituem risco), cujo crédito subjacente estava classificado como default, perfaziam 201 milhões de euros no final de 2024”, confirmou ao ECO fonte oficial da instituição liderada por Nazaré Costa Cabral. “Este valor corresponde a 10,7% do total de contragarantias vivas (ativas)”, acrescentou a mesma fonte.

Durante a pandemia foram lançadas várias linhas de crédito que contavam com uma garantia do Banco de Fomento. Estas, por sua vez, eram garantidas pelo Fundo de Contragarantia Mútuo (FCGM). As contragarantias apenas são acionadas quando existe um incumprimento, o que se traduz numa perda para o Estado.

No final de 2024, o montante de crédito contratado ao abrigo de linhas Covid-19 totalizava 9,33 mil milhões de euros. “De acordo com a informação disponibilizada pelo Banco Português de Fomento (BPF), com referência a 31 de dezembro desse ano, três quartos deste montante (7.190 milhões) beneficiaram de garantias cobertas pelo FCGM, correspondendo a responsabilidade vivas em carteira de 1,88 mil milhões”, lê-se no relatório do CFP sobre a posição e evolução dos passivos contingentes das Administrações Públicas.

Desse montante, 201 milhões estão em risco de incumprimento, estando por isso classificadas como default, de acordo com o sistema de rating interno do Sistema Nacional de Garantia Mútua. Quer isto dizer que existe alguma situação de incumprimento por parte da empresa que beneficiou do empréstimo. Por exemplo, está em atraso há mais de 90 dias face à data em que devia pagar a prestação.

O relatório do CFP permite ainda perceber que do total de 7,19 mil milhões de euros de garantias emitidas, no âmbito das linhas Covid, 555 milhões estão em risco de incumprimento. Mas este valor pode pecar por excesso porque algumas dessas garantias podem já não estar ativas no final de 2024, seja porque já foram executadas, ou porque o devedor acabou por pagar o crédito.

De acordo com a Conta Geral do Estado foram pagos 69,6 milhões de euros, em 2024, na sequência da execução das contragarantias do Fundo de Contragarantia Mútuo às linhas Covid-19. Uma redução de 19,9 milhões face ao registado em 2023.

Mais riscos no horizonte

O montante de garantias vivas do FCGM associado a esses créditos é um indicador de risco de materialização dessas mesmas responsabilidades contingentes. Mas há mais riscos no horizonte, alerta a instituição. “As novas garantias ao abrigo do programa InvestEU, em forte expansão, em conjunto com outras linhas implementadas pelo Banco Português de Fomento” são consideradas “riscos relevantes”.

Por isso, o limite máximo para a concessão de garantias no próximo ano disparou. De acordo com o Orçamento do Estado para 2026, vai ser possível emitir garantias até 16,56 mil milhões de euros, um aumento de 69% face ao ano anterior. E o Banco de Fomento é o principal responsável por este aumento.

O grande salto está no “limite máximo para a concessão de garantias por outras pessoas coletivas de direito público” que é fixado, “em termos de fluxos líquidos anuais”, em oito mil milhões de euros, um valor que compara com os dois mil milhões inscritos no OE deste ano. Garantias que serão “quase todas” destinadas ao Banco de Fomento, confirmou ao ECO, em outubro, fonte oficial do Ministério das Finanças.

O Conselho das Finanças Públicas sublinha assim que “estas responsabilidades exigem monitorização contínua de modo a evitar impactos orçamentais inesperados e assegurar uma trajetória sustentável das finanças públicas”, defende o CFP.

Recorde-se que o presidente executivo do Banco de Fomento, na apresentação de resultados do terceiro trimestre, revelou que a instituição tem mil milhões de euros em imparidades acumuladas, sendo que 450 milhões já utilizaram o aval do Estado ao longo dos anos, ou seja, são perdas para o Estado português. Por outro lado, 600 milhões já foram registados como imparidade nas contas do banco, mas “tudo o que for recuperado será positivo para o BPF e para o país”. Depois há 90 milhões que ainda não foram registados como imparidades, mas que é esperado ser recuperado.

O rácio de NPE [Non-Performing Exposure] é de 24,1% “quase dez vezes o rácio europeu”, sublinhou Gonçalo Regalado. O rácio do ICO espanhol é de 4% do e do do CDP italiano é de apenas 0,01%. Mas o CEO deixou a garantia: “Não há constituição de novas imparidades muito relevante nem de recuperação das mesmas”, acrescentou.