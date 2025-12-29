Maiores grupos de defesa europeus vão entregar 5 mil milhões aos acionistas

Os maiores grupo de defesa europeus deverão entregar cinco mil milhões de dólares aos seus acionistas em 2025, num momento em que os Estados estão a aumentar o investimento na Defesa depois da invasão russa à Ucrânia.

A análise feita pela Vertical Research Partners para o Financial Times (conteúdo em inglês/acesso reservado) foca-se nos maiores operadores do setor de defesa, com a exclusão da Airbus dado a sua significativa operação comercial, e indica que os dividendos devem atingir o maior pico em 10 anos, num momento em que os investimentos na Europa no setor — através de compras de equipamento, por exemplo — estão igualmente a subir na sequência da guerra na Ucrânia. As empresas, por seu lado, estão igualmente a aumentar o seu rácio de investimento em média para 7,9%, antes da invasão russa esse valor situava-se nos 6,4%.

Já nos EUA, o retorno para os acionistas das seis maiores empresas de defesa — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies e Huntington Ingalls — recuou depois de, em dez anos anos, ter atingido um pico em 2023. A Boeing está excluída desta análise dada a sua significativa operacional aeroespacial civil.

Donald Trump tem incentivado as empresas do setor a investir capital na sua produção, aumentando o retorno para os acionistas. Deverá discutir este tema com as empresas esta semana na Florida, refere o FT.