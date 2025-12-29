Metro Mondego ajusta horário na noite da passagem de ano

A Metro Mondego (MM) vai ajustar o horário de funcionamento para a noite de 31 de dezembro, que tem festividades previstas para a zona da Portagem, em Coimbra, um dos troços em que circula o serviço.

Na passagem de ano, “será mantida a operação normal programada para os dias úteis, terminando, no entanto, o serviço às 23:30”, anunciou esta segunda-feira a MM, num comunicado enviado à agência Lusa. A empresa, entretanto, alertou que, “em caso de elevada procura do Sistema, poderão surgir limitações de capacidade, dificultando o transporte de todos os passageiros”.

De acordo com a Metro Mondego, equipas de apoio ao cliente estarão disponíveis no período em questão, “de forma a minimizar dificuldades que possam surgir”. Na zona urbana, o serviço irá manter a operação prevista, com frequências de 15 minutos, em ambos os sentidos, entre as 20:00 e as 23:30.

A última viagem da estação da Portagem para Serpins será às 23:00 e, para a Lousã, às 23:30. Em sentido inverso, a última saída da estação de Serpins será às 22:00 e, da Lousã, às 22:38, ambas com destino à Portagem. A noite que marca a chegada de 2026 será celebrada, em Coimbra, com concertos de Dino D’Santiago, Branko e MXGPU.

O cartaz da passagem de ano conta com dez espetáculos, protagonizados por 28 artistas e divididos em quatro palcos, nomeadamente no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, na Praça do Comércio, na Praça 8 de Maio e no Quebra-Costas. O fogo de artifício tem início às 00:00, no rio Mondego, entre as pontes de Pedro e Inês e de Santa Clara, com a duração de dez minutos.