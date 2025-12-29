Montenegro vai participar na campanha de Marques Mendes
O candidato presidencial apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP vai contar com a participação de Luís Montenegro, em ação ainda a definir. Estratégia difere da usada por Marcelo Rebelo de Sousa em 2016.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai participar na campanha do candidato presidencial apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP, Luís Marques Mendes, numa estratégia oposta à de Marcelo Rebelo de Sousa em 2016. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo Observador e confirmada pelo ECO.
A campanha arranca oficialmente no domingo, dia 4 de janeiro, e a candidatura de Marques Mendes prepara uma volta com a participação de vários nomes do PSD, entre os quais o presidente do partido, Luís Montenegro. A data da participação ainda não está fechada, mas a entrada de Montenegro em cena rompe com a estratégia seguida por Marcelo Rebelo de Sousa na corrida de 2016, na qual não contou com a participação de Pedro Passos Coelho.
Além de Montenegro, Marques Mendes irá contar com a participação da antiga líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, ou a atual vice, Leonor Beleza, além de membros do Governo, segundo o Observador.
O candidato presidencial desvalorizou no domingo o que considera ser um “polémica sem sentido” em torno da sua participação no Conselho de Estado. “Participar na reunião do Conselho de Estado significa apenas três horas a menos na campanha. Não tenho problema nenhum com isso”, afirmou Marques Mendes, de acordo com a Lusa, sobre a reunião convocada para dia 9 de Janeiro, dez dias antes das eleições presidenciais, e onde participa como conselheiro de Estado, assim como o candidato e líder do Chega, André Ventura.
Para Marques Mendes, o Presidente da República marcou um Conselho de Estado “porque as coisas estão a acelerar e tem, por isso, razão de ser, porque esta reunião pode ser importante perante as decisões que se estão a tomar relativamente à Ucrânia”.
“Vou ao Conselho de Estado. Quem se poderia eventualmente queixar desta decisão sou eu e o André Ventura, porque somos os dois conselheiros. Mas ninguém perde eleições por três horas de diferença”, sublinhou.
