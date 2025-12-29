MP investiga ajustes diretos aprovados por Gouveia e Melo. “Eu só ganhei o meu ordenado”, reage candidato

O Ministério Público (MP) está a investigar vários ajustes diretos alegadamente aprovados por Henrique Gouveia e Melo quando era comandante naval, entre 2017 e 2020, segundo avança a revista Sábado. Em causa estão contratos celebrados com a empresa Proskipper.

Apesar do perdão do Tribunal de Contas, em 2024, relativamente a eventuais infrações financeiras, o processo mantém-se em investigação no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Almada.

“Não conheço o que está a ser verificado. Todo o processo administrativo era preparado por uma entidade administrativa e financeira. Eu só ganhei o meu ordenado... venham-me acusar na cara com provas concretas. Como é que a 15 dias do processo eleitoral venham a lume questões de 2017? Eu sou íntegro”, disse o candidato, em declarações aos jornalistas, na Ilha Terceira, Açores, onde se encontra.

"Eu sou totalmente transparente, não tenho nada a esconder nem que me envergonhe. Nunca contactei a empresa, não conheço os donos, nem sei qual era a sua atividade. Mas se quiserem tirar dúvidas, chamem-me que eu esclareço.” Gouveia e Melo Candidato às eleições presidenciais

“Não sei que processo se estão a referir. Há toda uma estrutura de decisão que se estiver feito alguma coisa de errado, terá de ser responsabilizada. Eu sou totalmente transparente, não tenho nada a esconder nem que me envergonhe. Nunca contactei a empresa, não conheço os donos, nem sei qual era a sua atividade. Mas se quiserem tirar dúvidas, chamem-me que eu esclareço“. Concluindo que “havia uma estrutura financeira e administrativa que decidia sobre aquisições e eu tive de trabalhar com essa estrutura quando cheguei em 2017”.

De acordo com os investigadores da Polícia Judiciária Militar (PJM), houve uma “excessiva concentração de ajustes diretos à empresa Proskipper, entretanto dissolvida em outubro de 2022”. A PJM identificou 57 contratos suspeitos, que foram aprovados por Gouveia e Melo.

Num dos contratos analisados, relativo à aquisição de coletes de salvação insufláveis, a PJM anotou que duas das empresas consultadas, a Proskipper e a ZMP-Service Center, Lda., partilhavam o mesmo sócio-gerente, e a primeira participava no capital social da segunda em 50%.

Uma terceira empresa consultada, a Smart Marine, Unipessoal, não teria habilitação técnica para comercializar tais equipamentos. A Proskipper acabou assim por ser a única a apresentar uma proposta e a ganhar o contrato.

Em 2024, o Tribunal de Contas responsabilizou Gouveia e Melo, então chefe do Estado-Maior da Armada, pela autorização dada aos contratos. No entanto, considerou que a sua conduta e de outros dirigentes da Marinha envolvidos eram “apenas passíveis de um juízo de censura de falta de cuidado e mera negligência”.

Segundo noticiou na altura o Público, Gouveia e Melo afirmou ao Tribunal de Contas que

a multiplicidade de tarefas que recaíam sobre ele quando era comandante naval não lhe permitia escrutinar um a um os contratos que aprovava, cerca de duas dezenas e meia por dia.