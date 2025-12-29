Nova moeda síria entra em circulação a 1 de janeiro
A nova moeda vai substituir, a partir de 1 de janeiro de 2026, a unidade em circulação do regime deposto de Bashar al-Assad, que sofreu uma grave desvalorização após quase 14 anos de guerra civil.
O Presidente de transição sírio, Ahmad al-Sharaa, apresentou esta segunda-feira a nova moeda nacional, que entrará em circulação em janeiro, afirmando que a mudança “marca o fim de uma era passada e impenitente e o início de uma nova”. A nova moeda vai substituir, a partir de 1 de janeiro de 2026, a unidade em circulação do regime deposto de Bashar al-Assad, que sofreu uma grave desvalorização após quase 14 anos de guerra civil.
Ao câmbio desta segunda, um euro vale 13 mil libras sírias. No seu discurso durante a apresentação da nova libra no Palácio de Conferências em Damasco, al-Sharaa referiu-se a uma nova era a que “o povo sírio e os povos da região que nutrem esperanças na atual realidade síria aspiram”.
Falando ao lado do governador do banco central, Abdelkader Husrieh, o Presidente de transição indicou que esta moeda “expressa uma nova identidade nacional e distancia-se da veneração individual”, aludindo à reprodução da imagem de al-Assad nas notas em circulação no país.
Em alternativa, a nova libra vai oferecer “formas simbólicas relevantes para a realidade síria, à medida que as pessoas vão e vêm” do país. “Ao conceber a atual moeda síria, recuperámos a memória histórica de produtos que eram originalmente abundantes na Síria”, descreveu, apontando como exemplos o trigo e a azeitona.
O processo de mudança monetária foi realizado após “longas discussões”, segundo al-Sharaa, ao comentar que “a transformação do sistema monetário é muito delicada”. O Presidente de transição disse porém que a substituição da moeda antiga “não significa necessariamente uma melhoria da economia, mas a facilitação das transações”.
A melhoria da economia “depende do aumento dos índices de produção e da redução das taxas de desemprego na Síria”, avisou o líder sírio, que alertou para uma “fase de transição sensível e delicada”. Nesta fase, al-Sharaa pediu aos habitantes sírios “que evitem o pânico” e a pressa em descartar a moeda antiga e substituí-la pela nova.
“Trabalharemos para substituir toda a moeda antiga pela nova. Por isso, não há necessidade de insistir na mudança, pois isso poderia prejudicar a taxa de câmbio da libra síria”, afirmou. O governador do banco central anunciou no domingo que a troca de moedas terá um período de coexistência de 90 dias, que é renovável e será totalmente gratuita.
O regime de Bashar al-Assad foi deposto em 8 de dezembro de 2024 por uma coligação de rebeldes jihadistas liderados por Ahmad al-Sharaa. Desde então, as novas autoridades de Damasco têm usado um discurso de reconciliação nacional, ao mesmo tempo que tentam normalizar as relações diplomáticas com o resto do mundo e libertarem-se das sanções económicas que pendiam sobre o anterior regime.
Além da estabilidade, a Síria enfrenta numerosos desafios, a começar pela reconstrução de um país devastado pela guerra civil e pelo desemprego.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Nova moeda síria entra em circulação a 1 de janeiro
{{ noCommentsLabel }}