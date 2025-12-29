Nvidia já comprou cinco mil milhões de ações da Intel
A Nvidia adquiriu ações da Intel no valor de 5 mil milhões de dólares, concretizando um acordo anunciado em setembro que reforça financeiramente a fabricante norte-americana de semicondutores.
A Nvidia já adquiriu ações da Intel no valor de 5 mil milhões de dólares (cerca de 4,25 mil milhões de euros), avança esta segunda-feira a Reuters, concretizando uma operação anunciada em setembro, segundo um comunicado enviado aos reguladores pela empresa norte-americana. As duas tecnológicas vão trabalhar em conjunto no desenvolvimento de chips para computadores e centros de dados.
Em setembro, a Nvidia, maior fabricante mundial de chips de inteligência artificial, anunciou que iria adquirir ações da Intel ao preço de 23,28 dólares por título. O acordo foi então interpretado como um importante reforço financeiro para a Intel, histórica fabricante norte-americana de semicondutores, numa altura em que anos de decisões estratégicas e investimentos intensivos na expansão da capacidade produtiva fragilizaram a sua posição financeira.
Segundo a informação agora divulgada, a empresa mais valiosa do mundo, a Nvidia, concretizou a operação ao adquirir mais de 214,7 milhões de ações da Intel, ao valor previamente acordado, através de uma colocação privada.
O investimento da Nvidia na Intel já tinha recebido luz verde das autoridades norte-americanas da concorrência, segundo um aviso publicado pela Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos no início de dezembro. No mercado, as ações da Nvidia registam uma queda de 1,84%, enquanto os títulos da Intel sobem 0,42%.
