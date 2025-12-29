Putin diz que avanço militar russo na Ucrânia decorre “de acordo com o plano”
Vladimir Putin considerou que as perspetivas de controlo total do Donbass são favoráveis e que a ofensiva russa está a avançar "por etapas".
O Presidente russo disse esta segunda-feira que a ofensiva no leste e sul da Ucrânia, incluindo no Donbass e nas regiões de Kherson e Zaporijia, está a avançar “por etapas” e “de acordo com o plano”.
Numa reunião com a cúpula militar, a segunda em dois dias, Vladimir Putin agradeceu aos militares pelos serviços prestados na Ucrânia e elogiou o ritmo da ofensiva, afirmando que, depois da captura das cidades de Pokrovsk e Mirnograd, as forças russas estão a eliminar tropas ucranianas cercadas e a desenvolver uma ofensiva em direção às fronteiras da região de Donetsk, anexada por Moscovo.
Putin considerou que as perspetivas de controlo total do Donbass são favoráveis. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, assegurou que a Ucrânia não está a conduzir ações ofensivas significativas em nenhum setor da frente, concentrando-se antes no reforço das defesas, em contra-ataques pontuais e no uso maciço de drones.
Gerasimov indicou que as tropas russas avançam também na região de Zaporijia, tendo como objetivo a capital regional com o mesmo nome, e já capturaram a localidade de Lukyanivske, enquanto prosseguem combates de rua em Orekhiv. O comandante do Grupo Dnieper, Mikhail Teplinsky, acrescentou que as forças russas se encontram a cerca de 15 quilómetros dos arredores da cidade de Zaporijia.
Putin sublinhou que “a libertação” das autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, bem como das regiões de Zaporijia e Kherson, continuará conforme planeado. O encontro com os responsáveis militares ocorreu antes de uma nova conversa telefónica entre Putin e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o Kremlin indicou deverá acontecer “muito em breve”.
No domingo, Trump reuniu-se na Florida com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após o que ambos assinalaram progressos no caminho para um eventual acordo de paz, embora tenham reconhecido que subsistem “questões espinhosas” por resolver.
