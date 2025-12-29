Real Federação Hípica Espanhola presta homenagem a Carles Vilarrubí no dia do seu falecimento

Vilarrubí, reconhecido pela sua contribuição decisiva para o desenvolvimento da equitação, foi presidente do Clube Internacional de Proprietários de Cavalos de Salto e desempenhou um papel fundamental na promoção e organização de competições de alto nível que impulsionaram esta disciplina tanto na Catalunha como em todo o país.

Também tentou desenvolver durante anos diferentes centros equestres para a prática da equitação em diferentes locais da Catalunha, incluindo a Cerdanya.

Além disso, a sua ligação a iniciativas empresariais e desportivas relacionadas com o cavalo, entre elas o seu trabalho com a Oxer Sport na organização de eventos de salto de obstáculos, consolidou um legado de impulso ao desporto equestre que marcou gerações de desportistas e aficionados.

A Oxer Sport, liderada por Álvaro Arrieta e Pablo García Piqueres, há 20 anos que lidera a modernização do setor equestre e atualmente é considerada uma das cinco empresas mais importantes do mundo no seu setor.

Vilarrubí também foi fundador e presidente da Ifema Madrid Horse Week, o maior evento equestre a nível nacional durante anos.

Após tomar conhecimento da notícia, a RFHE, presidida por Javier Revuelta del Peral, quis destacar «a sua paixão, dedicação e visão de futuro pela equitação, bem como o seu apoio constante a instituições e competidores, sublinhando que a sua influência permanecerá na memória de toda a comunidade equestre».

A federação também expressou «suas sinceras condolências» à sua viúva, Sol Daurella, à sua filha Carlota e a toda a sua família, bem como àqueles que compartilharam com ele o amor por este desporto.