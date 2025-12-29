Ronaldo distingue Djokovic com novo prémio anual dedicado a atletas ‘Game Changers’

Cristiano Ronaldo anunciou esta segunda-feira o Globe Sports Award (GSA), um novo troféu internacional criado para premiar anualmente os Game Changers mais influentes no mundo do desporto. O anúncio foi feito no Dubai.

Segundo um comunicado, o GSA reconhece atletas e instituições que marcaram uma era e dominaram as suas modalidades, inspirando o mundo para além do desempenho competitivo. Assente na ideia de que “o atleta mais completo pode fazer o tempo parar”, o prémio celebra quem transforma momentos em legados duradouros.

Diferenciando-se do Globe Soccer Award, o GSA abrange várias disciplinas desportivas — incluindo modalidades olímpicas, de ação, motorizadas, de raquete e de combate — em categorias individuais e coletivas. A edição inaugural distingue um único atleta: o campeão mundial de ténis Novak Djokovic, cujo impacto histórico na modalidade e no desporto global exemplifica os princípios do troféu.

Sobre a criação do prémio, Cristiano Ronaldo afirmou, citado na referida nota de imprensa: “Sempre me considerei como um atleta, e não apenas como um futebolista. Em todas as modalidades existem Game Changers, aqueles que, pelo seu esforço e empenho, conseguem redefinir o possível e inspiram o mundo em tempo real. O Globe Sports Award existe para homenagear esses momentos em que a elevação do atleta faz o tempo parar.”

Citado, por sua vez, Tommaso Bendoni, CEO do Globe Soccer, declarou: “É uma enorme evolução para o Globe Soccer expandir o seu alcance para além do futebol. Considero que este passo é um fator verdadeiramente transformador. Em 2026, outras modalidades juntar-se-ão ao troféu GSA, criando um momento ainda mais forte para todo o universo do desporto e do entretenimento.”

O troféu Globe Sports Award foi desenhado como uma escultura do tempo suspenso, inspirada numa ampulheta estilizada. Elementos de cristal simbolizam partículas congeladas no tempo, representando um momento eterno. Cada peça terá um acabamento único, refletindo a singularidade do percurso de cada atleta galardoado. O lema “Game Changers Turn Seconds Into Eternity” está inscrito no centro da peça, simbolizando o impacto duradouro do prémio. O troféu foi produzido e desenhado em Portugal.