Santander, Indra e Fluidra reforçam a sua aposta no capital de risco em 2025

De facto, nos três primeiros trimestres do ano, o volume de investimento em startups espanholas atingiu 2,606 milhões de euros, 15% a mais do que em 2024, de acordo com um relatório da Fundação Innovación Bankinter.

Por trás de muitas dessas operações estão os «corporate venture capital» (CVC), que participaram em 71 operações nos primeiros nove meses do ano.

De acordo com o relatório «El Corporate Venture Capital en España» (O Capital de Risco Corporativo na Espanha), realizado pela BackFund, duas em cada três empresas do país contam com uma estrutura de CVC consolidada e 8 em cada 10 empresas já investiram em alguma startup.

Uma das últimas empresas a lançar um fundo de capital de risco para investir em empresas com elevadas perspetivas de crescimento foi a Indra. A empresa lançou o Indraventures I, FCR, um fundo de capital de risco que recebeu a autorização da CNMV em novembro passado. O fundo tem como objetivo atingir um tamanho entre 100 e 200 milhões de euros e concentrará os seus investimentos em empresas «com componente tecnológica de dupla utilização e com elevado potencial de crescimento nos setores aeroespacial, cibersegurança, defesa e tecnologias emergentes». O veículo centrar-se-á no impulso do ecossistema de startups, PME e spinoffs que trabalham em soluções disruptivas com aplicação dupla e que são fundamentais para a soberania tecnológica da Europa.

De facto, há algumas semanas, a Indra anunciou a sua entrada no capital da FYLA, uma startup deep-tech valenciana que desenvolve comunicações sem fios comparáveis às da fibra ótica através de lasers ultrarrápidos. Este investimento de 24,8% na FYLA é a primeira das operações que seria integrada no fundo «Indraventures I», de acordo com o comunicado da multinacional.

Outra empresa do IBEX-35 que tem apostado historicamente no capital de risco é o Santander, em parceria com a Mouro Capital, com 400 milhões de dólares em ativos sob gestão, que apoia empresas em fases iniciais e de crescimento na Europa, América do Norte e América Latina. Precisamente, no início de dezembro, este fundo liderou uma ronda de 7,5 milhões de dólares da empresa hispano-americana de IA Alinia, que desenvolveu uma plataforma de conformidade regulamentar para empresas que utilizam ferramentas de IA. De facto, para além do apoio da Mouro, o Santander trabalha com a empresa nos seus processos internos.

Além desses casos, outra das empresas do Ibex a apostar nesse tipo de veículo foi a Fluidra, com a Fluidra Venture Capital. O fundo foi lançado em março de 2024 e conta com 20 milhões de euros para investir em startups tecnológicas com iniciativas de empresas que melhoram a eficiência, conectividade, sustentabilidade e segurança em negócios de piscinas e bem-estar, aproveitando soluções de IoT, visão artificial e robótica. Desde o seu lançamento, a empresa realizou vários investimentos, como na Coral Smart Pool, Ecotropy, Lynxnight e Hotta.