SoftBank avança com compra da DigitalBridge por 3,39 mil milhões de euros e reforça aposta na IA

O grupo tecnológico japonês SoftBank anunciou esta segunda-feira um acordo para adquirir, por cerca de quatro mil milhões de dólares (cerca de 3,39 mil milhões de euros), a DigitalBridge Group, gestora especializada em investimentos em infraestruturas digitais.

De acordo com os termos da transação, que conta com a recomendação unânime do comité especial do Conselho de Administração da DigitalBridge, o grupo SoftBank pagará 16 dólares por ação (cerca de 13,5 euros), o que representa um prémio de 15% sobre o seu preço de fecho na sexta-feira.

Após a conclusão da compra, prevista para o segundo semestre de 2026, a DigitalBridge continuará a operar como uma plataforma gerida de forma independente. “À medida que a IA transforma as indústrias em todo o mundo, precisamos de mais computação, conectividade, potência e infraestrutura escalável”, afirmou o presidente e presidente executivo do SoftBank, Masayoshi Son.

Para o responsável, a aquisição da DigitalBridge permitirá fortalecer as bases para os centros de dados de IA de próxima geração e ajudará a impulsionar avanços para o progresso da humanidade.

“A SoftBank partilha o nosso ADN como construtores e investidores de longo prazo comprometidos com a expansão da infraestrutura digital transformadora”, comentou o presidente executivo (CEO) da DigitalBridge, Marc Ganzi.

A DigitalBridge geria cerca de 108 mil milhões de dólares (cerca de 91,7 mil milhões de euros) em ativos, segundo o site da gestora, cuja carteira inclui operadores de infraestruturas digitais como AIMS, AtlasEdge, DataBank, Switch, Vantage Data Centers e Yondr Group.

Em novembro, a SoftBank anunciou que, no encerramento do seu segundo trimestre fiscal, tinha liquidado completamente a sua posição na Nvidia, avaliada em 5,83 mil milhões de dólares (4,96 mil milhões de euros), no contexto da sua aposta na OpenAI.