Startups de IA levantam recorde de 150 mil milhões de dólares de capital

As principais startups de inteligência artificial levantaram 150 mil milhões de euros em financiamento, um valor recorde face aos 92 mil milhões de dólares angariados em 2021, até aqui o ano onde o maior volume de capital tinha sido captado. Investidores recomendam às empresas reforçar balanços, caso o boom IA possa colapsar em 2026.

O capital até aqui levantado poderá proteger as empresas de um eventual período de baixa — há receios de que os mercados comecem a reagir negativamente aos custos avultados com as infraestruturas de IA —, bem como alimentar o seu crescimento contínuo, apontam VC e especialistas da indústria.

Este ano, segundo dados da Pitchbook, citados pelo Financial Times (conteúdo em inglês/acesso reservado) o capital levantado atingiu o patamar recorde de 150 mil milhões de dólares.

Um recorde alimentado por um conjunto de grandes operações, como foi o caso dos 41 mil milhões de dólares levantados pela OpenAI, ronda liderada pelo japonês SoftBank; os 13 mil milhões captados pela Anthropic em setembro ou o investimento de 14 mil milhões da Meta — a dona do Facebook — na startup ScaleAI.