Telefónica avança em 2025 para as “redes hiperautomatizadas”

A Telefónica tem como objetivo manter atualizadas as suas infraestruturas de rede fixa e móvel, que contam com mais de 350 milhões de acessos. As crescentes necessidades tanto de conectividade como de qualidade de serviço serão fatores-chave na evolução das redes durante os próximos anos, conduzindo a uma nova era de «redes hiperautomatizadas».

O mundo digital apresenta requisitos cada vez mais exigentes, com serviços mais complexos, mais personalizados, com necessidades de baixa latência, qualidade de serviço e segurança.

No âmbito da fibra, evoluirá para XGSPON, com até 10 Gpbs simétricos em casa, e num horizonte mais distante, a tecnologia permitirá avanços como o 50GPON ou Wi-Fi 8, ampliando ainda mais as capacidades para o utilizador final.

No final de setembro, a Telefónica contava com mais de 172 milhões de unidades imobiliárias com redes de banda larga ultrarrápidas, 2% a mais do que no ano anterior. Desta rede, um total de 82,6 milhões correspondem a FTTH, das quais 33% provêm da FiberCos.

No acesso móvel, continuará a evolução das capacidades 5G com o objetivo de melhorar a eficiência espetral e energética, aproveitando todas as funcionalidades que oferece para novos serviços. O 6G também chegará, como um processo natural de evolução das redes móveis, e não tanto como um salto geracional abrupto.

Nos resultados do terceiro trimestre do ano, a Telefónica anunciou uma cobertura 5G de 94% na Espanha, 98% na Alemanha, 66% no Brasil e 94% no Reino Unido, mercados nos quais o núcleo 5G Stand Alone já está totalmente implantado. Além disso, a Virgin Media O2 ativou a rede 5G SA em 500 localidades, tornando-se a maior do país, com uma cobertura que atinge mais de 70% da população.

Em geral, a evolução das redes de acesso e transporte aponta para a consolidação da virtualização, arquiteturas abertas e desagregação em componentes de software, automação, aplicação de Inteligência Artificial e melhoria da eficiência energética. Nesse sentido, as tecnologias e arquiteturas mais relevantes para a evolução das suas infraestruturas são, entre outras, a Inteligência Artificial e sua aplicação à hiperautomação das redes, bem como as tecnologias quânticas e a segurança.

No campo da automação, a Telefónica conta com um programa dedicado às redes autónomas, ANJ ou Autonomous Network Journey. Através deste projeto, a empresa implementou sistemas que adaptam e otimizam o desempenho em tempo real através da análise impulsionada pela IA dos padrões de tráfego e do comportamento dos utilizadores. Prevê-se que, no futuro, a automação esteja incorporada na própria tecnologia, implementada de forma intrínseca.

A Telefónica tem como objetivo atingir um nível avançado de autonomia em vários domínios da rede, desenvolvendo capacidades de autogestão que possam tomar decisões complexas de forma independente, muitas vezes sem intervenção humana, o que representará um importante salto em frente na inteligência operacional e na eficiência da rede. Durante 2025, a empresa implementou vários projetos com nível 4 de autonomia em Espanha, Brasil e Alemanha.

Por outro lado, e no âmbito da segurança, a Telefónica também avança em tecnologias quânticas. Com a computação quântica, a criptografia atual torna-se vulnerável e, portanto, será necessário implementar criptografia pós-quântica (PQC) e distribuição de chaves quânticas (QKD) como componentes padrão para comunicações críticas. A Telefónica, que trabalha há mais de 10 anos nessas tecnologias, anunciou em março um Centro de Excelência dedicado às tecnologias quânticas com o objetivo de coordenar todas as linhas de inovação provenientes das diferentes áreas da empresa, promover novas soluções, ativar acordos tecnológicos com terceiros e participar de fóruns para compartilhar a proposta quântica do grupo com a indústria.