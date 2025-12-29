Transportes reforçados e ruas cortadas em Lisboa e Porto. Tudo o que tem de saber para a noite de Ano Novo
Em Lisboa e no Porto há mais transportes durante toda a noite de Ano Novo, com exceção do Metro de Lisboa que encerra à 1h00 da madrugada. Saiba quais as ruas cortadas.
A noite da passagem de ano promete festa com concertos e muita animação na Avenida dos Aliados, no Porto, e no Terreiro do Paço, em Lisboa. Regra geral, o carro fica em casa e o apelo dos municípios é mesmo no sentido da utilização dos transportes públicos para evitar condicionamentos de trânsito.
Com o frenesim instalado, as duas cidades contam com o reforço do dispositivo de segurança e mais transportes a circular durante toda a noite, como é o caso da Metro do Porto que promete fazê-lo “sem parar até 2026“.
Conheça aqui as zonas interditas ao trânsito e o reforço da oferta de transportes públicos nas duas cidades.
Porto:
É na Avenida dos Aliados que a festa de passagem de ano começa às 22h, com um concerto dos Clã, e se prolonga madrugada fora, com um espetáculo multimédia e o fogo de artifício, com duração de 11 minutos, às doze badaladas.
- Trânsito na zona da Baixa estará cortado à circulação automóvel a partir das 19h00 de quarta-feira, dia 31, e até às 7h00 de quinta-feira, dia 1 de janeiro.
- Perímetro rodoviário à volta da Avenida dos Aliados vai estar limitado a norte pela Rua Gonçalo Cristovão e Rua do Almada, a sul pela Praça Almeida Garrett, a este pela Praça da Batalha e Praça dos Poveiros, e a oeste pela Rua dos Clérigos e Rua de São Filipe de Nery.
- Proibido circular na zona envolvente à Câmara Municipal do Porto, entre as 21h30 e a 1h00, por causa do lançamento do fogo-de-artifício ao tocar das 12 badaladas.
- Metro do Porto vai ter serviço ininterrupto entre as 20h00 de quarta-feira e as 6h00 de quinta-feira, entrando depois em vigor os horários praticados aos domingos e feriados. A exceção é a Linha Violeta (E), cujas viagens terminam por volta da 1h00 como acontece em dias normais. A estação de metro dos Aliados vai encerrar entre as 19h00 de quarta-feira e as 5h00 de quinta-feira.
- Só é possível aceder à Avenida dos Aliados de metro através das estações da Trindade e de São Bento.
- O acesso à zona dos concertos nos Aliados só poderá ser feito a pé e pelos pontos assinalados.
- Autocarros da STCP vão circular entre as 19h00 de quarta-feira e as 7h00 de quinta-feira. Estão previstas alterações de percurso nas linhas de circulação.
Lisboa:
- A partir das 16h00 desta quarta-feira estão previstos cortes de trânsito no Terreiro do Paço e na zona envolvente: Baixa Pombalina, Rossio, Cais do Sodré e Campo das Cebolas.
- Por volta das 18h00, o Terreiro do Paço estará interdito a peões e viaturas para verificação de segurança do recinto da festa de passagem de ano.
- Carris vai reforçar as carreiras de autocarros durante a noite da passagem de ano, apenas condicionadas pelas restrições de trânsito na zona da Baixa: carreiras 201 Cais do Sodré – Linda-A-Velha, 202 Cais do Sodré – Bairro Padre Cruz, 203 Restelo – Xabregas, 206 Cais do Sodré – Odivelas, 207 Cais do Sodré – Fetais, 208 Cais do Sodré – Estação do Oriente e 210 Cais do Sodré – Prior Velho.
- Haverá ainda autocarros de reforço no Cais do Sodré, Rossio e estação de Santa Apolónia.
- Metro encerrará no horário habitual à 1h00 da madrugada do dia 1 de janeiro. Mas haverá oferta reforçada na linha Azul, com dois comboios.
- Pelas 17h00 será encerrada a estação de metro do Terreiro do Paço.
- CP – Comboios de Portugal terá oferta reforçada nos comboios urbanos de Lisboa durante a noite de passagem de ano: Rossio – Sintra (1h20/1h40/2h00/2h40/3h00/4h00/5h00); Cais Sodré – Cascais (2h00/3h00/4h00); e Cascais – Cais Sodré (2h00).
- Transtejo/Soflusa reforça a oferta, com partidas extras em todas as ligações fluviais.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Transportes reforçados e ruas cortadas em Lisboa e Porto. Tudo o que tem de saber para a noite de Ano Novo
{{ noCommentsLabel }}