Transportes reforçados e ruas cortadas em Lisboa e Porto. Tudo o que tem de saber para a noite de Ano Novo

A noite da passagem de ano promete festa com concertos e muita animação na Avenida dos Aliados, no Porto, e no Terreiro do Paço, em Lisboa. Regra geral, o carro fica em casa e o apelo dos municípios é mesmo no sentido da utilização dos transportes públicos para evitar condicionamentos de trânsito.

Com o frenesim instalado, as duas cidades contam com o reforço do dispositivo de segurança e mais transportes a circular durante toda a noite, como é o caso da Metro do Porto que promete fazê-lo “sem parar até 2026“.

Conheça aqui as zonas interditas ao trânsito e o reforço da oferta de transportes públicos nas duas cidades.

Porto:

É na Avenida dos Aliados que a festa de passagem de ano começa às 22h, com um concerto dos Clã, e se prolonga madrugada fora, com um espetáculo multimédia e o fogo de artifício, com duração de 11 minutos, às doze badaladas.

Trânsito na zona da Baixa estará cortado à circulação automóvel a partir das 19h00 de quarta-feira, dia 31, e até às 7h00 de quinta-feira, dia 1 de janeiro.

Perímetro rodoviário à volta da Avenida dos Aliados vai estar limitado a norte pela Rua Gonçalo Cristovão e Rua do Almada, a sul pela Praça Almeida Garrett, a este pela Praça da Batalha e Praça dos Poveiros, e a oeste pela Rua dos Clérigos e Rua de São Filipe de Nery.

Proibido circular na zona envolvente à Câmara Municipal do Porto, entre as 21h30 e a 1h00, por causa do lançamento do fogo-de-artifício ao tocar das 12 badaladas.

Metro do Porto vai ter serviço ininterrupto entre as 20h00 de quarta-feira e as 6h00 de quinta-feira, entrando depois em vigor os horários praticados aos domingos e feriados. A exceção é a Linha Violeta (E), cujas viagens terminam por volta da 1h00 como acontece em dias normais. A estação de metro dos Aliados vai encerrar entre as 19h00 de quarta-feira e as 5h00 de quinta-feira.

Só é possível aceder à Avenida dos Aliados de metro através das estações da Trindade e de São Bento.

O acesso à zona dos concertos nos Aliados só poderá ser feito a pé e pelos pontos assinalados.

Autocarros da STCP vão circular entre as 19h00 de quarta-feira e as 7h00 de quinta-feira. Estão previstas alterações de percurso nas linhas de circulação.

Lisboa: