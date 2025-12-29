Trump alega ter destruído “grande instalação” de narcotráfico controlada pela Venezuela

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avançou que o exército norte-americano destruiu na semana passada uma “grande instalação” usada por uma rede de narcotráfico controlada pela Venezuela, sem esclarecer se o ataque ocorreu em território venezuelano.

Numa entrevista divulgada na sexta-feira pela rádio WABC, mas só esta segunda-feira citada pelos media norte-americanos, Trump explicou que a instalação tinha sido arrasada “há duas noites”, no âmbito da campanha norte-americana contra embarcações suspeitas de tráfico de droga nas Caraíbas, e descreveu a operação como um ataque “forte”, embora não tenha detalhado a natureza do alvo.

O Presidente acrescentou que Washington tem como objetivo desmantelar o chamado Cartel de Los Soles, que acusa de ser dirigido pelo Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, o que é rejeitado por Caracas. Segundo o jornal The New York Times, autoridades norte-americanas afirmaram que o ataque visou uma instalação de produção de droga na Venezuela e ocorreu na quarta-feira, sem fornecerem mais pormenores.

A confirmar-se, este seria o primeiro ataque terrestre numa campanha que tem decorrido em águas internacionais e que, segundo Trump, já levou à destruição de cerca de 30 embarcações de alegado narcotráfico e à morte de mais de 100 tripulantes. A Casa Branca (presidência norte-americana) não esclareceu se a operação abre uma nova frente de pressão sobre Maduro, num contexto de tensões agravadas pela presença de um grande contingente aéreo e naval norte-americano nas Caraíbas desde o verão.

Caracas considera essa presença e o recente bloqueio a petroleiros sancionados – incluindo a apreensão de dois navios com crude venezuelano – como “ameaças” e parte de uma tentativa de mudança de regime promovida por Washington.