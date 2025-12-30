Asterion notifica Concorrência da compra do ‘data center’ da Meo na Covilhã

A empresa de investimento em infraestrutura Asterion Industrial Partners já notificou a Autoridade da Concorrência da compra do data center da Altice na Covilhã, infraestrutura pela qual pagará 120 milhões de euros. A operação tinha sido noticiada no final de novembro passado.

Segundo a notificação publicada pelo regulador na imprensa nacional esta terça-feira, a concentração envolve a Asterion, através da sua subsidiária Mezan, “uma sociedade gestora de investimentos focada em investimentos em infraestruturas no mid-market europeu”. “A sua estratégia centra-se principalmente nos setores das telecomunicações, energias e serviços de utilidade pública e mobilidade na Península Ibérica, Itália, França e Reino Unido”, indica o anúncio.

A Mezan pretende, assim, adquirir o “controlo exclusivo” da Portugal Telecom Data Center, controlada pela Meo. Esta sociedade “opera um centro de dados de hiperescala localizado na Covilhã, que presta serviços de alojamento (housing-related services), isto é, espaço no centro de dados, energia, refrigeração, interligações e o terreno”. “Pode ainda suportar o treino de modelos de inteligência artificial (IA) em toda a Europa, bem como inferência de IA de baixa latência a partir da Península Ibérica e a inferência de IA não sensível à latência no resto da Europa”, refere o anúncio.

Segundo noticiou a agência Lusa em novembro, o centro de dados da Covilhã conta atualmente com 6,8 megawatts (MW) de capacidade instalada e um design modular que permite uma expansão significativa. O centro permite adicionar até 75 MW através de novos módulos integrados no campus existente e dispõe da possibilidade de atingir aproximadamente 175 MW em terrenos adjacentes que já contam com fornecimento eletrificado garantido.

Se a aquisição não merecer resistência da AdC, a Altice Portugal deverá continuar a ser o principal cliente do centro da Covilhã ao abrigo de um contrato de serviços a longo prazo, para reforçar uma aliança estratégica que proporciona continuidade e visibilidade a ambas as partes, avançou a Asterion quando anunciou a aquisição.